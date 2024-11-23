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"Bu dağı resmen delip geçtiler" Bakan Kurum ile bir araya gelen depremzede vatandaş: 'Ayaklarım gitmedi, teşekkür edeceğim dedim'

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.11.2024 22:12
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Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret etti. Bölgeyi gezen Bakan Kurum, depremzede bir kadın ile sohbet etti. 5 kişilik bir aile olduklarını, konteynerde yaşadıklarını ve yeni dairesini ilk defa gördüğünü söyleyen kadının sözleri karşısında duygulanan Bakan Kurum, "Tüm annelerimizin yüzü gülene kadar çalışacağız" dedi.

"Bu dağı resmen delip geçtiler" Bakan Kurum ile bir araya gelen depremzede vatandaş: 'Ayaklarım gitmedi, teşekkür edeceğim dedim'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’ı ziyaret edip meydan ve ticaret merkezi temel atma törenine katıldı. Depremden etkilenen Adıyaman'da çevreyi dolaşan Bakan Kurum, depremzede bir vatandaş ile karşılaştı.

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"NE OLUR, BİR GİDİP TEŞEKKÜR EDECEĞİM"

5 kişilik bir aile olduklarını ve konteynerde kaldıklarını aktaran kadın, ilk defa dairesini gördüğünü söyledi ve "Gerçekten o kadar emek verilmiş ki... Ve bu kadar kısa sürede. Yani şimdi gidecektim, gidemedim. Ayaklarım gitmedi. Eşime dedim ki ne olur bir gidip teşekkür edeceğim" dedi.

iç kurum

"BU DAĞI RESMEN DELİP GEÇTİLER"

Çevre düzenlemesine dikkat çeken depremzede vatandaş, "Bu dağı resmen delip geçtiler. Hep kayaydı burası. Öncesini bilenler şimdi bir baksınlar, farkı o zaman görürler" ifadelerini kullandı.

"TÜM ANNELERİMİZİN YÜZÜ GÜLENE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Kadının bu sözleri karşısında duygulanan Bakan Kurum ise "Tüm annelerimizin yüzü gülene kadar çalışacağız" dedi.

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"VARSIN BİRİLERİ YOK SAYSIN, MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Bakan Kurum, "Varsın birileri yok saysın, milletimiz görüyor. Tüm gayretimiz, emeğimiz onlar için" ifadesine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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