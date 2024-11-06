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  4. Bu dehşeti yaşattı, ertesi gün öldürüldü! Van'da hastanedeki cinayetin perde arkasından korkunç görüntüler çıktı

Bu dehşeti yaşattı, ertesi gün öldürüldü! Van'da hastanedeki cinayetin perde arkasından korkunç görüntüler çıktı

06.11.2024 16:42
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06.11.2024 16:42
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Van'da hastane önünde gerçekleşen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının bir gün öncesinden dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetlisi G.D.'nin silahlı saldırısına uğrayıp yaşamını kaybetmişti. Husumetli şahıslar arasında bir önceki gün benzin istasyonunda yaşanan korkunç anlar kameraya yansıdı.

Benzin istasyonunda husumetlisini yerde tekmeleyip dehşet saçtı, gözaltına alınınca ertesi gün sağlık kontrolüne giderken husumetlisi tarafından öldürüldü! Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı.

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DEFALARCA YERDE TEKMELEDİ

Van'ın Erciş ilçesinde Aydın Tokay ile husumetlisi, alacak verecek meselesinden tartıştı. Benzin istasyonunda Tokay, husumetlisini yerde tekmeledi. Görüntülere Ekol TV'de yer verildi.

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SİLAHI TUTUKLU YAPTI

Defalarca tekme savuran Tokay, husumetlisini elindeki tabancayla vurmak da istedi ancak silahı tutukluk yaptı.

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ERTESİ GÜN ÖLDÜRÜLDÜ

Bu görüntülerden sonra şikayet üzerine gözaltına alınan Tokay, ertesi gün sağlık kontrolü için gittiği hastanede husumetlisi tarafından öldürüldü.

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NE OLMUŞTU?

İHA'nın aktardığına göre; Van'ın Erciş ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşanmıştı. Kavganın ardından şikâyet üzerine gözaltına alınan Aydın Tokay, cumartesi günü sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada husumetlisi G.D.'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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G.D.'nin çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede çalışanı, 3 çocuk babası Emrah Budak da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

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Emrah Budak

Polis ekiplerince ayağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan G.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Ekran görüntüsü 2024-11-06 162655Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van silahlı saldırı hastane
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