HABER

"Bu demokrasi adına en büyük ayıptır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Benli'ye (Ekrem İmamoğlu) çekilme talebinde bulunmuştur. Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir"

İSTANBUL (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli'ye çekilme talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir." dedi.

Aksakal, Avcılar Belediye Başkanı ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan Toprak Benli ile Avcılar Belediye Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Seçimlere bir hafta kaldığını anımsan Aksakal, "DSP'nin önlenemez yükselişinin altında ezilmeye devam eden ana muhalefet yapısının saldırılarını pervasızca sürdürmeye devam ettiğini" söyledi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Benli'ye yönelik sözlerini eleştiren Aksakal, şöyle devam etti:

"Bu memleketi yönetme iddiasıyla ortaya çıkmış, sözde demokrat, sözde demokrasi savunucusu bir zihniyetin temsilcisi Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı şahıs, ben ona çakma imam diyorum, burada faşizan bir dille, demokrasiyi ayaklar altına alarak adayımıza saldırmış ve DSP'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Benli'ye çekilme talebinde bulunmuştur. Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir. 'Bu son ihtarım.' diyerek de tehdit etmektedir. Buradan açıkça meydan okuyorum. Ne yapacaksan Önder Aksakal'a yapacaksın."

Atatürk'ün partisi diye insanlara kendisine oy vermeye çağıran şahıs önce kayınbiraderinin AK Parti adaylığını bu milletle paylaşmaya çalışsın. Kendi ailesinin bile kendisine oy vermeyeceği birine Atatürkçüler ve Cumhuriyet yanlıları asla destek vermeyecek. DSP’nin iktidara yürüyüşünü önleyemeyecekler. Bugün kendisine destek amacıyla bütün programımı kestim Avcılar’a geldim. DSP olarak tüm teşkilatımızla adayımız ve başkanımız Handan Toprak Benli'nin yanındayız."

Handan Toprak Benli de İmamoğlu'nun Avcılar'da yaptığı konuşmayı kesinlikle kabul etmediğini dile getirerek, kendisinin ve partisinin Avcılar'daki yükselişinin engellenmeye çalışıldığını savundu.

Benli, "Sayın Ekrem İmamoğlu, kadın ve doktor bir belediye başkanının adını bile ağzına almaksızın, topluma yuhalatacak ve bunu bile fazla görecek şekilde bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma cinsiyetçiliktir ve talihsizdir. Sadece şahsıma değil, tüm kadın siyasetçilere siyasetten, yönetimden çekil demektir." diye konuştu.

Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı! Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye her zor süreçten başarıyla çıkmıştırTBMM Başkanı Şentop: Türkiye her zor süreçten başarıyla çıkmıştır
Ölüm yoluna bariyerli önlemÖlüm yoluna bariyerli önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar CHP CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Demokratik Sol Parti (DSP) Avcılar Belediye Başkan Adayı Handan DSP DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

En Çok Okunan Haberler

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.