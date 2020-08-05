HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu detaya dikkat edilmezse çocuk ölü doğabilir! Sağlıklı bir hamilelik için uzmandan kritik tavsiyeler...

Bu detaya dikkat edilmezse çocuk ölü doğabilir! Sağlıklı bir hamilelik için uzmandan kritik tavsiyeler...

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Sağlık, her birey için önemli fakat hamileler için ayrı bir önem taşıyor. Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmek hem anne adayı için hem de bebek için oldukça önemli. Bu yazımızdaki uyarılara kulak verirseniz sağlıklı bir hamilelik geçirmek konusunda bazı ipuçlarına da sahip olacaksınız demektir.

Bu detaya dikkat edilmezse çocuk ölü doğabilir! Sağlıklı bir hamilelik için uzmandan kritik tavsiyeler...

Öncelikle doktor tavsiyeleri dışına çıkmamanızı şiddetle öneriyoruz. Bunun yanı sıra hamileliğin bir hastalık ya da zorluk olmadığını, aksine bazı şeylerin "iki kişilik" düşünülmesi halinde işlerin çok kolay hale geldiğini hatırlatmakta fayda var. Sizlere vereceğimiz birkaç tavsiyeyle sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeniz mümkün.

SAĞLIKLI VE DÜZENLİ BESLENİN

Bebek gelişiminde düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemini unutmayın. Yolunuzda size eşlik eden minik misafirinize iyi bakmak adına sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Hamile olmasa dahi her bireyin yapması gereken bu özenli davranış konusunda özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde daha hassas olmalısınız.

İki kişilik yemek zorunda değilsiniz ancak günlük protein, mineral, vitamin ve karbonhidrat gibi maddelerin düzenli alınmasına özen göstermelisiniz. Özellikle düzenli olarak su tüketmenizin büyük faydası olacaktır. Dengeli bir hamilelik diyetiyle gereksiz kalori almadan düzenli takiple bu dönemi sorunsuz bir şekilde sağlıklı olarak atlatabilirsiniz.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Hareketsiz yaşam daha fazla kilo almanıza neden olacağı gibi hamilelik döneminde birtakım sağlık problemlerine de yol açabilir. Doktorunuzun vereceği tavsiyeler doğrultusunda günlük olmasa bile haftanın belli günlerinde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bunun yanı sıra hamilelik dönemlerinde sizler için özel egzersiz programlarından da faydalanabilirsiniz. Bu, hem sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmenizi sağlayacak hem de sizi stresten uzak tutacaktır.

ALKOL VE SİGARA GİBİ ZARARLI ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN

Alkol ve sigara gibi zararlı maddeler bebeğinizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde kalıcı hasarlar bıraktığından oldukça zararlıdır. Alkol kana direkt olarak karışır ve plasenta yoluyla bebeğe geçer. Bu da ileride zihinsel engele, fiziksel bazı yetersizliklere sebep olur. Aynı şekilde sigara içen hamile anne adaylarında düşük yapma ve ölü doğurma riski çok fazladır. Bundan dolayı bebeğinizin sağlıklı gelişimi için hamile kalmadan önce kullanıyor olsanız bile sigarayı bırakmanız gerekiyor.

YETERİNCE DİNLENİN VE STRESTEN UZAK DURUN

Hayatımızın her anında hemen hemen her gün stres altında yaşıyor olabiliriz. Ancak bunlarla baş etmek belli meditasyon yöntemlerini uygulayarak ve yoga yaparak mümkün. Bu şekilde zihninizi dinlendirecek ve sakinleştireceksiniz. Bunun beraberinde düzenli uyku da hamilelik döneminde sağlığınızı korumak için gereklidir. Vücudunuz yorgun kaldıysa ve size artık dinlenmeniz için sinyaller veriyorsa onu daha fazla yormak yerine en doğru çözümü dinlenmekte bulmalısınız. Uyumasanız bile yatağınıza uzanıp dinlenmek sizin ve bebeğinizin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmanızı sağlayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Geçmeyen halsizlik ve yorgunluğunuzun sebebi bu olabilirGeçmeyen halsizlik ve yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir
Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı?Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Hepsi çocukların midesinden çıktı! Görenleri şoke eden manzara

Hepsi çocukların midesinden çıktı! Görenleri şoke eden manzara

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Dudak şişmesi : Neden olur, nasıl geçer?

Hemen Adet Olmak İçin Ne Yapılabilir? İşte En Etkili Yöntemler!

Hemen Adet Olmak İçin Ne Yapılabilir? İşte En Etkili Yöntemler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geçmeyen halsizlik ve yorgunluğun sebebi d vitamini eksikliği olabilir

Geçmeyen halsizlik ve yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir

Klinefelter sendromlu erkekler baba olabilir mi?

Klinefelter sendromlu erkekler baba olabilir mi?

Bu kurallara dikkat! İşte yaz sıcağında artışa geçen 5 hastalık

Bu kurallara dikkat! İşte yaz sıcağında artışa geçen 5 hastalık

Islak mayo ile gelen tehlike!Dikkat, bu hastalık yaz aylarında artıyor

En büyük nedeni buymuş! O sırada kimse farkına varmıyor ama...

Orgazmla ilgili bilmeniz gereken her şey

Orgazmla ilgili bilmeniz gereken her şey

Dr. Hayati Akbaş'tan botoks ve dolgu uyarısı! Güzellik salonunda yaptırıyorsanız...

Botoks ve dolgu uyarısı! Güzellik salonunda yaptırıyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.