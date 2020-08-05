Bu detaya dikkat edilmezse çocuk ölü doğabilir! Sağlıklı bir hamilelik için uzmandan kritik tavsiyeler...

Öncelikle doktor tavsiyeleri dışına çıkmamanızı şiddetle öneriyoruz. Bunun yanı sıra hamileliğin bir hastalık ya da zorluk olmadığını, aksine bazı şeylerin "iki kişilik" düşünülmesi halinde işlerin çok kolay hale geldiğini hatırlatmakta fayda var. Sizlere vereceğimiz birkaç tavsiyeyle sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeniz mümkün.
Bebek gelişiminde düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemini unutmayın. Yolunuzda size eşlik eden minik misafirinize iyi bakmak adına sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Hamile olmasa dahi her bireyin yapması gereken bu özenli davranış konusunda özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde daha hassas olmalısınız.
İki kişilik yemek zorunda değilsiniz ancak günlük protein, mineral, vitamin ve karbonhidrat gibi maddelerin düzenli alınmasına özen göstermelisiniz. Özellikle düzenli olarak su tüketmenizin büyük faydası olacaktır. Dengeli bir hamilelik diyetiyle gereksiz kalori almadan düzenli takiple bu dönemi sorunsuz bir şekilde sağlıklı olarak atlatabilirsiniz.
Hareketsiz yaşam daha fazla kilo almanıza neden olacağı gibi hamilelik döneminde birtakım sağlık problemlerine de yol açabilir. Doktorunuzun vereceği tavsiyeler doğrultusunda günlük olmasa bile haftanın belli günlerinde yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bunun yanı sıra hamilelik dönemlerinde sizler için özel egzersiz programlarından da faydalanabilirsiniz. Bu, hem sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmenizi sağlayacak hem de sizi stresten uzak tutacaktır.
Alkol ve sigara gibi zararlı maddeler bebeğinizin hem fiziksel hem de zihinsel gelişiminde kalıcı hasarlar bıraktığından oldukça zararlıdır. Alkol kana direkt olarak karışır ve plasenta yoluyla bebeğe geçer. Bu da ileride zihinsel engele, fiziksel bazı yetersizliklere sebep olur. Aynı şekilde sigara içen hamile anne adaylarında düşük yapma ve ölü doğurma riski çok fazladır. Bundan dolayı bebeğinizin sağlıklı gelişimi için hamile kalmadan önce kullanıyor olsanız bile sigarayı bırakmanız gerekiyor.
Hayatımızın her anında hemen hemen her gün stres altında yaşıyor olabiliriz. Ancak bunlarla baş etmek belli meditasyon yöntemlerini uygulayarak ve yoga yaparak mümkün. Bu şekilde zihninizi dinlendirecek ve sakinleştireceksiniz. Bunun beraberinde düzenli uyku da hamilelik döneminde sağlığınızı korumak için gereklidir. Vücudunuz yorgun kaldıysa ve size artık dinlenmeniz için sinyaller veriyorsa onu daha fazla yormak yerine en doğru çözümü dinlenmekte bulmalısınız. Uyumasanız bile yatağınıza uzanıp dinlenmek sizin ve bebeğinizin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmanızı sağlayacaktır.
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