Bu detaya dikkat edilmezse çocuk ölü doğabilir! Sağlıklı bir hamilelik için uzmandan kritik tavsiyeler...

Öncelikle doktor tavsiyeleri dışına çıkmamanızı şiddetle öneriyoruz. Bunun yanı sıra hamileliğin bir hastalık ya da zorluk olmadığını, aksine bazı şeylerin "iki kişilik" düşünülmesi halinde işlerin çok kolay hale geldiğini hatırlatmakta fayda var. Sizlere vereceğimiz birkaç tavsiyeyle sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeniz mümkün.

SAĞLIKLI VE DÜZENLİ BESLENİN

Bebek gelişiminde düzenli ve sağlıklı beslenmenin önemini unutmayın. Yolunuzda size eşlik eden minik misafirinize iyi bakmak adına sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Hamile olmasa dahi her bireyin yapması gereken bu özenli davranış konusunda özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs döneminde daha hassas olmalısınız.

İki kişilik yemek zorunda değilsiniz ancak günlük protein, mineral, vitamin ve karbonhidrat gibi maddelerin düzenli alınmasına özen göstermelisiniz. Özellikle düzenli olarak su tüketmenizin büyük faydası olacaktır. Dengeli bir hamilelik diyetiyle gereksiz kalori almadan düzenli takiple bu dönemi sorunsuz bir şekilde sağlıklı olarak atlatabilirsiniz.