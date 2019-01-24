Bu detayı çok az kişi biliyor! Ayşen Gruda ve Müjdat Gezen...

Yıllar sonra Müjdat Gezen açıklamıştı... Bir dönem sevilen ikili nişanlanmış!
İşte Müjdat Gezen'in anlatımıyla Ayşen Gruda ile olan ilişkileri...
Ayşen Gruda ve Müjdat Gezen hakkında çok az bilinen detay
Müjdat Gezen'e nispet yapar gibi 'Başkasıyla evleniyorum' demiş!
Beraber katıldıkları bir röportajlarında Gezen; Ayşen Gruda için şunları söyledi: Ama bunun karşılığında ne oldu? Bir gün Ayşen bana, 'Ben başkasıyla evleniyorum' dedi!
Ayrılığın sebebi: kıskançlık!
Hem de bunu yoktan bir sebepten yapmış Ayşen Gruda. Askerden izin alıp gelen Müjdat Gezen bir filmde asistanlık yapmış. Pervin Par'ın kıyafetleriyle taklit yapmış. Olay bu! Ayşen Gruda ise bunu çok kıskanmış: "İntikam için! Aslında, çocukça bir şey diyeyim. Bu yine askerden izne geldi; 'Yasak Sokaklar' isminde bir film çekiliyor ve Müjdat da orada asistan. Bir gün baktım ki filmde oynayan Pervin Par'ın kirpiğini takmış, kıyafetlerini giymiş, taklitler yapıyor. Çok sinirlendim. Neden başkasının elbiselerini değil de Pervin'inkileri giyiyor diye..."
Yine de aralarında küslük olmamış
İkisi de ayrı ayrı insanlarla evlenip mutlu olmuşlar. Gırgıriye, Görgüsüz gibi filmlerde arkadaşça çalışmışlar.
Kızları da dost!
Hatta kızları Elvan Gruda ve Elif Gezen de arkadaşlarmış.
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