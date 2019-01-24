Bu detayı çok az kişi biliyor! Ayşen Gruda ve Müjdat Gezen...

Beraber katıldıkları bir röportajlarında Gezen; Ayşen Gruda için şunları söyledi: Ama bunun karşılığında ne oldu? Bir gün Ayşen bana, 'Ben başkasıyla evleniyorum' dedi!

Ayrılığın sebebi: kıskançlık!

Hem de bunu yoktan bir sebepten yapmış Ayşen Gruda. Askerden izin alıp gelen Müjdat Gezen bir filmde asistanlık yapmış. Pervin Par'ın kıyafetleriyle taklit yapmış. Olay bu! Ayşen Gruda ise bunu çok kıskanmış: "İntikam için! Aslında, çocukça bir şey diyeyim. Bu yine askerden izne geldi; 'Yasak Sokaklar' isminde bir film çekiliyor ve Müjdat da orada asistan. Bir gün baktım ki filmde oynayan Pervin Par'ın kirpiğini takmış, kıyafetlerini giymiş, taklitler yapıyor. Çok sinirlendim. Neden başkasının elbiselerini değil de Pervin'inkileri giyiyor diye..."