Bu diyet hamile kalma şansını ikiye katlıyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, “Bu beslenme planı, yurt dışında kadınlarda kronik hastalıklar için risk faktörlerini araştıran hemşirelerin sağlık çalışmasından elde edilen araştırmaya dayanıyor” dedi.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Latif Küpelioğlu, kadınlar için beslenme püf noktalarını detaylandırdı;

Trans yağların beslenme planından tamamen çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine bitkisel yağlar tüketilmeli. Bu süreçte daha az hayvansal protein alınmalı ve bitkisel proteinlere ağırlık verilmeli.

Yavaş sindirilen karbonhidratlar beslenme planına dahil edilmeli ve yağ oranı düşük besinler tüketilmeli. Doğurganlık diyetinde folikasit takviyesi şart. Folikasitin yanı sıra B vitamini türevlerinin de alınması lazım. Diyet süresince D vitamini takviyesi gerekli.

Her diyette yer alan madde burada da geçerli: Asitli ve şekerli içecek alımını tamamen kesin. Bol su için. Kafeini çok az tüketin. Vücut kitle indeksi de bu aşamada çok önemli. Diyet süresince egzersizi hayatınızdan eksik etmeyin.



