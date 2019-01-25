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Bu diyet hamile kalma şansını ikiye katlıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

Diyetlerin sadece zayıflamak için yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Farklı farklı amaçlara hizmet eden diyetlerden bir tanesi ve en önemlilerinden olanı ise doğurganlık diyeti. Bu diyetin amacı; yumurtlamayı artırarak hamile kalma şansını yükseltmek.

Bu diyet hamile kalma şansını ikiye katlıyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Latif Küpelioğlu, “Bu beslenme planı, yurt dışında kadınlarda kronik hastalıklar için risk faktörlerini araştıran hemşirelerin sağlık çalışmasından elde edilen araştırmaya dayanıyor” dedi.

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Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Latif Küpelioğlu, kadınlar için beslenme püf noktalarını detaylandırdı;

Trans yağların beslenme planından tamamen çıkarılması gerekiyor. Bunun yerine bitkisel yağlar tüketilmeli. Bu süreçte daha az hayvansal protein alınmalı ve bitkisel proteinlere ağırlık verilmeli.

bitkisel

Yavaş sindirilen karbonhidratlar beslenme planına dahil edilmeli ve yağ oranı düşük besinler tüketilmeli. Doğurganlık diyetinde folikasit takviyesi şart. Folikasitin yanı sıra B vitamini türevlerinin de alınması lazım. Diyet süresince D vitamini takviyesi gerekli.

asitli

Her diyette yer alan madde burada da geçerli: Asitli ve şekerli içecek alımını tamamen kesin. Bol su için. Kafeini çok az tüketin. Vücut kitle indeksi de bu aşamada çok önemli. Diyet süresince egzersizi hayatınızdan eksik etmeyin.

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