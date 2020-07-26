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Bu diyette ihtiyacınız olan tek şey domates! 1 ayda 8 kilo..

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Diyet, kimi zaman fiziksel görünüm kimi zaman da sağlık için tercih edilen ve uygulanan bir yöntem. En çok da yaz aylarında tercih edilir. Bunun nedeni, fiziksel görünümün yaz aylarında daha fazla önem kazanmasıdır. Kişiler de bu sebeple çeşitli diyetlere başvurur. Domates diyeti de yazın sık tercih edilen diyetlerden biri. Çünkü domates, yağ yakıcı gibi birçok zayıflamaya yardımcı özelliğe sahip.

Bu diyette ihtiyacınız olan tek şey domates! 1 ayda 8 kilo..

Diyet, adını sıkça duyduğumuz veya dönem dönem neredeyse hepimizin uyguladığı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Kişiler diyet için ya diyetisyene başvuruyor ya da internetten uygulanabilecek diyet listelerini araştırıyorlar. Mevsime ve beklentilerine göre ise tercihlerini yapıyorlar. Özellikle yaz aylarında domates diyetinin ilgiyi üzerinde topladığını söyleyebiliriz. Sizce domates diyetinin bu kadar ilgi görmesinin sebepleri neler olabilir?

DOMATES DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Domates diyetinin uygulama kısmına bakalım.

  • Bu diyet, 3 ana öğün ve 2 ara öğün şeklinde uygulanır. Ve her öğünde domates tercihe göre, salatanın içerisine doğranarak veya suyu sıkılarak, tüketilir.

  • Ayrıca sabah kalktığınızda ve uyumadan önce bir bardak domates suyu içtiğinizde de kilo verme hızınız artar.

  • Bunun yanında bu diyet, özellikle basen ve göbek bölgesindeki yağları eritmede oldukça etkilidir.

  • Domates diyeti sadece kilo verdiren bir diyet gibi görünse de aslında daha çok detoks için tercih edilir.

  • Ayrıca unutulmamalıdır ki, domates diyeti sadece sağlıklı kişiler tarafından uygulanmalıdır. Lohusa döneminde olanların, kronik hastalığa sahip olanların, çocukların ve hamilelerin bu diyeti uygulamaları doğru değildir. Ve her ne olursa olsun diyeti uygulama süresi 3 günün üzerine çıkmamalıdır.

Domates Diyeti Ne İşe Yarar?

Domates, yaz aylarında sık tüketilen bir besin olmasının yanında likopen adlı yağ yakıcı özelliği bulunan maddeyi içerir. Az kalorili ve bol lif içeren bir besindir. Bu nedenle çok fazla tercih edilir. Gelin şimdi de biraz domates diyetinin diğer faydalarından bahsedelim:

  • Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

  • A vitamin ihtiyacınızın %20'sini, C vitamini ihtiyacınızın ise %40'ını karşılar.

  • Düşük kalorilidir ve yağ yakmayı kolaylaştırır.

  • Lifli olduğu için uzun süre tok tutar.

  • Selülite iyi gelir.

  • Cildin erken yaşlanmasını önler.

  • Toksinlerin çoğunun vücuttan dışarı atılmasına yardımcı olur.

  • Dinç hissetmenizi sağlar.

Görüldüğü üzere domatesin ve bu diyetin zayıflamanın yanında da birçok faydası bulunuyor. Tabii bu diyeti uygularken domateslerin organik olmasına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca bilindiği üzere tek başına diyetle zayıflamak maalesef mümkün değil. Daha doğrusu yalnızca diyetle verilen kilolar çok çabuk geri alınıyor. Bu nedenle diyetinizi egzersizlerle desteklemeye özen göstermelisiniz. Sık sık egzersiz yaparak ve beslenmenize dikkat ederek harika bir görünüme sahip olabilirsiniz. Siz de fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız hemen elinize bir domates alın ve bu diyeti uygulamaya başlayın!

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