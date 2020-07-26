Bu diyette ihtiyacınız olan tek şey domates! 1 ayda 8 kilo..

Diyet, adını sıkça duyduğumuz veya dönem dönem neredeyse hepimizin uyguladığı bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Kişiler diyet için ya diyetisyene başvuruyor ya da internetten uygulanabilecek diyet listelerini araştırıyorlar. Mevsime ve beklentilerine göre ise tercihlerini yapıyorlar. Özellikle yaz aylarında domates diyetinin ilgiyi üzerinde topladığını söyleyebiliriz. Sizce domates diyetinin bu kadar ilgi görmesinin sebepleri neler olabilir?

DOMATES DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Domates diyetinin uygulama kısmına bakalım.

Bu diyet, 3 ana öğün ve 2 ara öğün şeklinde uygulanır. Ve her öğünde domates tercihe göre, salatanın içerisine doğranarak veya suyu sıkılarak, tüketilir.

Ayrıca sabah kalktığınızda ve uyumadan önce bir bardak domates suyu içtiğinizde de kilo verme hızınız artar.

Bunun yanında bu diyet, özellikle basen ve göbek bölgesindeki yağları eritmede oldukça etkilidir.

Domates diyeti sadece kilo verdiren bir diyet gibi görünse de aslında daha çok detoks için tercih edilir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, domates diyeti sadece sağlıklı kişiler tarafından uygulanmalıdır. Lohusa döneminde olanların, kronik hastalığa sahip olanların, çocukların ve hamilelerin bu diyeti uygulamaları doğru değildir. Ve her ne olursa olsun diyeti uygulama süresi 3 günün üzerine çıkmamalıdır.

Domates Diyeti Ne İşe Yarar?

Domates, yaz aylarında sık tüketilen bir besin olmasının yanında likopen adlı yağ yakıcı özelliği bulunan maddeyi içerir. Az kalorili ve bol lif içeren bir besindir. Bu nedenle çok fazla tercih edilir. Gelin şimdi de biraz domates diyetinin diğer faydalarından bahsedelim: