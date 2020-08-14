Bu doğal tarifler gaz sancısını ortadan kaldırıyor! Kekik, limon, karbonat...

Önlem alınmaz ve gerekli tedavi yöntemleri uygulanmaz ise gaz sancıları rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Gaz sancısı için evde uygulanabilecek birçok yöntem bulunur. Bu bitkisel ve doğal yöntemler çokça tercih edilir.
GAZ SANCISINA BİREBİR DOĞAL TARİFLER
PAPATYA ÇAYI
Bir bardak sıcak suyun içerisine bir tutam kurumuş papatyayı atılır ve demlenmeye bırakılır. Su ılık seviyeye ulaşana kadar beklenir. Günde 2 kere ılık olarak tüketilir. Böylece gaz sancılarından kurtulmak mümkün.
ZENCEFİL ÇAYI
Kaynamakta olan bir bardak suya, küçük bir kök zencefil kesilerek atılır. 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır. Ardından süzerek ılık seviyeye gelmesi beklenir. Yemeklerden 2 saat sonra içilecek bu kür gaz sancıları için oldukça etkili olacaktır. Bu çay her akşam taze olarak hazırlanmalıdır. Önceden kalan çay içilmemelidir.
KARBONAT-LİMON KARIŞIMI
Bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat ve bir adet limonun suyu eklenir. Karışımın köpürmesi bitince biraz daha su eklenir. Tüketilen karışım gazı çıkarmanızı sağlayarak sancılara çözüm olacaktır.
ELMA SİRKESİ
Özellikle hazımsızlığa oldukça faydalıdır. Bir bardak ılık veya sıcak suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave edilir. Su oda sıcaklığında beklenir ve oda sıcaklığına geldiğinde içilir. Tüketilecek bu elma sirkesi mideyi rahatlatır ve gaz sancılarını giderir.
NANE ÇAYI
Nane çayı en faydalı bitki çaylarından bir tanesidir. Mideyi rahatlatır, şişkinliği alır ve gaz sancısı sorunlarını ortadan kaldırır. Bir bardak kaynar suya bir tutam nane ilave edilir. Ardından iyice karıştırılır ve günde istenildiği kadar tüketilebilir. Nane çayı gaz sancısı için oldukça fazla tercih edilen doğal tedavilerdendir.
KİMYON ÇAYI
Gaz sancısına iyi gelen bir diğer tarif kimyon çayıdır. Bir bardak kaynar suya iki kaşık kimyon ilave edilir. İyice karıştırdıktan sonra yemeklerin ardından tüketilir. Kimyon çayı, gaz sancılarına karşı son derecede etkili bir tedavi seçeneğidir.
KEKİK ÇAYI
Kekik, dağlarda yetişen mucizevi ve oldukça yararlı bitkilerden bir tanesidir. Bir bardak kaynar suya atılacak bir tutam kekik gaz problemini gidermeye yardımcı olacaktır. Fazla atılması durumunda tadı acılaşır ve içilmekte zorluk çekilebilir.
REZENE TOHUMU
İçerdiği lifler ile bağırsak sorunlarına birebirdir. Gaz giderici özelliği de bulunur. Kurutulmuş rezene tohumu aktarlardan kolaylıkla bulunabilir. İster çayı demlenerek ister ağızda çiğnenerek tüketilebilir.
Çayları ılık seviyeye gelene kadar bekletip tüketmek önerilir. Bal, meyan kökü ve şeker otu ekleyerek, bitki çaylarına tat ve lezzet verilebilir.
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