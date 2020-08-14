Bu doğal tarifler gaz sancısını ortadan kaldırıyor! Kekik, limon, karbonat...

Önlem alınmaz ve gerekli tedavi yöntemleri uygulanmaz ise gaz sancıları rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Gaz sancısı için evde uygulanabilecek birçok yöntem bulunur. Bu bitkisel ve doğal yöntemler çokça tercih edilir.

GAZ SANCISINA BİREBİR DOĞAL TARİFLER

PAPATYA ÇAYI

Bir bardak sıcak suyun içerisine bir tutam kurumuş papatyayı atılır ve demlenmeye bırakılır. Su ılık seviyeye ulaşana kadar beklenir. Günde 2 kere ılık olarak tüketilir. Böylece gaz sancılarından kurtulmak mümkün.

ZENCEFİL ÇAYI

Kaynamakta olan bir bardak suya, küçük bir kök zencefil kesilerek atılır. 5 dakika kadar kısık ateşte kaynatılır. Ardından süzerek ılık seviyeye gelmesi beklenir. Yemeklerden 2 saat sonra içilecek bu kür gaz sancıları için oldukça etkili olacaktır. Bu çay her akşam taze olarak hazırlanmalıdır. Önceden kalan çay içilmemelidir.

KARBONAT-LİMON KARIŞIMI

Bir bardak suya bir çay kaşığı karbonat ve bir adet limonun suyu eklenir. Karışımın köpürmesi bitince biraz daha su eklenir. Tüketilen karışım gazı çıkarmanızı sağlayarak sancılara çözüm olacaktır.