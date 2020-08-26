Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...

Siz de cilde zararlı kimyasalları içeren makyaj temizleyicileri kullanmaktan sıkıldınız mı? O zaman size bir önerimiz var! Kozmetik ürünler yerine evde bulunan doğal malzemelerle makyajınızı kolayca çıkarabilirsiniz. Nasıl mı? Cevap yazımızda!

MAKYAJ TEMİZLERKEN KULLANILABİLECEK DOĞAL ÜRÜNLER

Zeytinyağı

Söz konusu cilt bakımı olur da işin içinde zeytinyağı olmaz mı? Tabii ki olur! Birkaç damla zeytinyağını bir pamuğa dökün ve yüzünüzü bu pamukla masaj yapar gibi hareketlerle silin. Son olarak da bir peçeteyi ıslatarak yüzünüzü tekrar temizleyin. Özellikle göz makyajınızı çıkarmak için zeytinyağını kullanabilirsiniz.

Badem Yağı

Badem yağının faydalarını bilmeyen yoktur. Cildi besleyen, kırışıklıkları azaltan ve gözenekleri sıkılaştıran badem yağı, makyaj çıkarmada da oldukça etkili! Üstelik bir pamuğa birkaç damla tatlı badem yağı dökmeniz yeterli. Bu sayede makyajınızı kolayca temizleyebilirsiniz.

Aloe Vera

Özellikle göz makyajını çıkarmada oldukça başarılı bir çözüm sunan aloe verayı makyaj temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Üstelik aloe vera cildin yağ dengesini sağlar ve cildi yumuşatır.