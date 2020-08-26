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Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fondötenler, kapatıcılar, eyelinerlar ve rujlar... Makyaj yapmak kadınları ne kadar mutlu ederse etsin, akşam eve yorgun bir şekilde vardıktan sonra o makyajı çıkarmak size oldukça zor gelebilir. Ancak cildin düzgün bir şekilde temizlenmesi, cilt sağlığını korumak için çok önemli. Peki, makyaj temizlerken kullanılabilecek doğal ürünler neler?

Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...

Siz de cilde zararlı kimyasalları içeren makyaj temizleyicileri kullanmaktan sıkıldınız mı? O zaman size bir önerimiz var! Kozmetik ürünler yerine evde bulunan doğal malzemelerle makyajınızı kolayca çıkarabilirsiniz. Nasıl mı? Cevap yazımızda!

MAKYAJ TEMİZLERKEN KULLANILABİLECEK DOĞAL ÜRÜNLER

Zeytinyağı

Söz konusu cilt bakımı olur da işin içinde zeytinyağı olmaz mı? Tabii ki olur! Birkaç damla zeytinyağını bir pamuğa dökün ve yüzünüzü bu pamukla masaj yapar gibi hareketlerle silin. Son olarak da bir peçeteyi ıslatarak yüzünüzü tekrar temizleyin. Özellikle göz makyajınızı çıkarmak için zeytinyağını kullanabilirsiniz.

Badem Yağı

Badem yağının faydalarını bilmeyen yoktur. Cildi besleyen, kırışıklıkları azaltan ve gözenekleri sıkılaştıran badem yağı, makyaj çıkarmada da oldukça etkili! Üstelik bir pamuğa birkaç damla tatlı badem yağı dökmeniz yeterli. Bu sayede makyajınızı kolayca temizleyebilirsiniz.

Aloe Vera

Özellikle göz makyajını çıkarmada oldukça başarılı bir çözüm sunan aloe verayı makyaj temizleyici olarak kullanabilirsiniz. Üstelik aloe vera cildin yağ dengesini sağlar ve cildi yumuşatır.

Hindistan Cevizi Yağı

Hem cilt hem de saç bakımında kullanılabilen Hindistan cevizi yağını doğal bir makyaj temizleyici olarak da kullanabilirsiniz. Bir pamuğa birkaç damla dökerek yüzünüzü temizlemeniz makyajınızı çıkarmanız için yeterli.

Bal

Bu listedeki en ilginç makyaj temizleyicilerden biri, hiç kuşkusuz bal! Cilt bakımının vazgeçilmezlerinden biri olan balı yüzünüze çok ince bir tabaka halinde sürerek makyajınızı temizlemede ilk adımınızı atabilirsiniz. Ardından bir pamukla balı yüzünüzden silin. İşte bu kadar basit!

Vazelin

Vazelin bir evin olmazsa olmazı! Üstelik makyaj temizleme konusunda da epey başarılı. Tıpkı balda olduğu gibi vazelini yüzünüze sürüp, pamukla silmeniz tertemiz bir cilde sahip olmanız için yeterli.

Sütlü Doğal Makyaj Temizleyici

Malzemeler: 1 çay bardağı süt, 1 salatalık

Hazırlanışı: Kolayca hazırlanabilen bu makyaj temizleyici için öncelikle salatalığı rendeleyin. Ardından salatalığı sütün içine katın ve karışımı kaynatın. 5 dakika daha ocakta tuttuktan sonra soğumaya bırakın. Ilıyan makyaj temizleyiciyi süzdükten sonra kullanabilirsiniz. Bu karışımı dolapta bir hafta saklayabilirsiniz.

Yeşil Elmalı ve Badem Yağlı Doğal Makyaj Temizleyici

Malzemeler: 1 adet yeşil elma, 1 yemek kaşığı badem yağı, yarım litre yağsız süt

Hazırlanışı: Tatlı badem yağının mucizesinden yararlanmak istiyorsanız deneyebileceğiniz bir diğer makyaj temizleyici de bu! Öncelikle elmayı rendeleyin ve diğer malzemelerle karıştırın. Hazırladığınız makyaj temizleyiciyi süzün. Sonrasında pamuğu bu karışım ile ıslatarak makyajınızı silebilirsiniz. Üstelik bu temizleyiciyi buzdolabında da saklayabilirsiniz.

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