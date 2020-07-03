Bu dokunuşlarla düğünlerde etkileyici görünüme kavuşacaksınız

Karantina günlerinin sonu, düğün sezonunun da başlangıcı demek. Hayatının bu en özel gününde kusursuz görünmek isteyen gelinler ve damatlar, medikal estetik işlemleriyle düğünlerinde parıldıyor. Elbette davetliler de yine bu dokunuşlarla göz alıyor. Uzm. Dr. Şafak Göktaş tarafından uygulanan botoks, dolgu, PRP/Mezoterapi ve lipoliz, ideal dönemde başlandığı takdirde düğünlerde etkileyici bir görünüm sağlıyor.

Botoks: Botoks için en uygun zaman dilimi düğünden yaklaşık 1 ay öncesi. Daha çok alın, kaş arası ve kaz ayakları kırışıklıklarına uygulanan botoks, etkisini 3 günde göstermeye başlasa da yüze tam oturması 15 günü buluyor. Botoks kırışıklıkları yok ederken, aynı zamanda canlılık, parlaklık, ışıltı ve yüzü yukarı doğru çekme etkisi de kazandırıyor. Botoks, uygulandıktan 15 gün sonra kontrol edilerek rötuş işlemi yapılıyor. Rötuş sonrası botoksun oturmasıyla birlikte görünümün tam anlamıyla son halini alması 1. ayı buluyor.

Dolgu: Dolgunun içeriğinde hyaluronik asit adı verilen bir tür protein vardır. Genellikle dudak, kaş arası, elmacık kemiği, burun, çene, gülme çizgileri, çene kontürü (jawline), alın, boyun ve el bölgelerine uygulanan dolgu, bu bölgelere hacim ve şekil verir. Dolgunun su tutma özelliği olduğu için yapıldıktan sonra bol su içildiğinde etkisi de artar. Dolgu, etkisini yapıldıktan hemen sonra gösterir. 15 gün sonra yapılan rötuş sonrası tam olarak etkisi görülür. Bu sebeple, düğünden 15-21 gün önce uygulanması idealdir.