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Bu dondurma 200 derecede kızartılarak yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde, sıcak havalarda bunalan vatandaşların serinlemek için yediği dondurma ilginç bir yöntem ile müşterilere sunuluyor.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde, sıcak havalarda bunalan vatandaşların serinlemek için yediği dondurma ilginç bir yöntem ile müşterilere sunuluyor. Erimemesi için buzdolabında muhafaza edilmesi gerekirken kızartılarak servis edilen dondurma, görenlerde büyük şaşkınlık yaşıyor. Dondormuyı külahta yemeye alışık olan vatandaşlar, kızarmışını ise servis edilen tabakta kaşık ile yiyebiliyor. Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde, sıcak havalarda bunalan vatandaşların serinlemek için alıp yediği dondurma ilginç bir yöntem ile müşterilere sunuluyor. Erimemesi için buzdolabında muhafaza edilmesi gerekirken kızartılarak servis edilen dondurma, görenlerde büyük şaşkınlık yaşıyor. Dondormuyı külahta yemeye alışık olan vatandaşlar, kızarmışını ise servis edilen tabakta kaşık ile yiyebiliyor. Edremit’in turistik Akçay Mahallesi'nde bir dondurma firmasının tüketicilere sunduğu, ayçiçek yağında kızartılmış dondurma, şaşkınlık yarattığı kadar beğeni de topluyor. Akçay Mahallesi'nde dededen toruna süre gelen dondurma firmasının işletmecisi Zekeriya Vardar, kızarmış dondurmayı piyasaya sürerek vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. 200 derece kızgın yağda kızartılan dondurma, üzerine dökülen sos ve fıstık ile servis ediliyor. Farklı bir lezzet sunan kızarmış dondurmayı tatmak isteyen vatandaşlar işletmeye akın ediyor. Kütahya'dan Akçay'a tatile gelen Enver Tohum, ilk kez tadına baktığı kızarmış dondurmayı çok beğendiğini söyledi. Tohum, "Akçay’da kızarmış dondurmanın meşhur olduğunu duydum. Hiç vakit kaybetmeden geldim. Normal dondurma ile arasındaki fark tadınca anlaşılıyor" dedi. İstanbul’dan Akçay’a tatil için gelen Sabri Özcan ise "Kızarmış dondurmayı tavsiye ettiler. Yedim, ben de herkese tavsiye ediyorum. İlk defa sıcak dondurma yiyorum. Dışı sıcak, içi doğal soğuk bir dondurma. Buraya geldiğim zaman kesinlikle tekrar yiyeceğim" diye konuştu. Dondurmayı kızartarak 20 yıldır müşterilerine farklı bir lezzet sunduklarını belirten işletmeci Zekeriya Vardar, "Kızarmış dondurmayı bir gün önceden hazırlıyoruz. Dipfrizde muhafaza ediyoruz. Sabahtan itibaren de siparişe göre pişirerek servisini yapıyoruz. Dededen toruna devam eden yöntemle doğallığını koruduğumuz kızarmış dondurmamızı sosla kaplıyoruz. Daha sonra kızartıp, çikolatasını, fıstığını ilave ederek sunuma hazırlıyoruz. En büyük özelliği dondurmanın kızarmış olması. Etrafındaki sosu, fıstığı ise buna artısını katıyor. Güzellik sağlıyor yani. Biz dondurmayı tamamen kızartıyoruz. 200 derecedeki yağın içerisine atarak belli bir sürede pişmesini bekliyoruz. İçerisindeki dondurmamız hiç erimeden en sert biçimde muhafaza ediliyor. Sadece etrafındaki sosu kızarıyor. Zaten onun etrafındaki sosu ve fıstığı ona o lezzeti veriyor" dedi.

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