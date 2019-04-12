Bu dondurmayı yiyenin ağzından duman çıkıyor

Mersin’de bir kafenin müşterilerine sunduğu dondurma, görenlerini şaşırtıyor. Nitrojen olarak bilinen sıvı azot kullanılarak yapılan ve tüketildiği zamanda ağızdan duman çıkması ile görenlerini ilgisini çeken dondurma, özellikle gençlerin ilgi odağı oldu.

Geleneksel dondurma anlayışından farklı bir lezzet sunmak isteyen bir şirket, ABD menşeili bir ürünü Türkiye’deki vatandaşlarla buluşturdu. Özel tanklarda muhafaza edilen nitrojenin şeker ve tahıl bezelerinin üzerine dökülmesi ile servis edilen ve yiyen kişinin ağız ve burnundan duman çıkması ile ilgi çeken ’ejderha nefesi’ isimli ürün, özellikle gençlerin ilgi odağı oldu. Mersin’de yaşayan Vildan Şahin ve Aykut Özçete de markanın kentteki ilk temsilcisi olarak yaklaşık 1 aydır hizmet vermeye başladılar. Nitrojen olarak bilinen sıvı azot kullanılarak yapılan ve tüketildiği zamanda ağızdan ve burundan duman çıkmasıyla görenlerin ilgisini çeken dondurma, özellikle gençlerin ilgi odağı oldu.

Ürünle ilgili konuşan Aykut Özçete, ürünlerinin Amerika, İsveç, İngiltere ve Tayland gibi ülkelerde yaklaşık 8 aydır piyasada olduğunu söyledi. Türkiye’de şu anda bu işi yapan 5’inci kişi olduklarını kaydeden Özçete, "Türkiye’de kafe olarak bu işi yapan ilk işletmeyiz. 3 tane ürünümüz var. Tuzlu baharatlı cips, tahıllı ürün ve şekerli bezemiz var. Bizim ana ürünümüzde sıvılaştırılmış azot yani nitrojen. İnsan sağlığına hiçbir zararı olmayın, soluduğumuz havanın yüzde 78’i olan azotun sıvılaştırılmış hali. Ürünlerimizle bu sıvılaştırılmış azotu bir araya getirdiğimizde, ürünlerimizin içinde sıkışan gaz insanlarımız yediği zaman ağızlarından ve burunlarından duman çıkmasına sebep oluyor. Buda hem gençlerimizi hem bizim gibi orta yaşı insanlarımızın burada birşeyler yerken eğlenmesini sağlıyor. Biz buna eğlenceli serinlik diyoruz. İnsanlar bizim adımızı gibi ejderha gibi kükremeye geliyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de olmayan nitrojen dondurma. İçinde süt, salep tozu ve istediği kuruyemiş veya meyveyi içine koyup, nitrojenle soğutarak hazırladığımız, 4-5 dakika içinde hazır olan ve Türkiye’de hiç olmayan bir ürünü tadıyorlar. Şimdiye kadar gelen müşterilerimizin tamamı dondurmamızdan çok memnun. Çünkü içinde hiçbir katkı maddesi yok, gözlerinin önünde yapıyoruz ve tadı da gayet doğal, lezzetli" dedi.

İnsanların da farklı farklı tepkiler verdiğini kaydeden Özçete, "İlk başlarda insanlar korkuyordu. Hani bu sıcak mıdır, soğuk mudur, yediğimiz zaman herhangi bir etkisi olur mu diye. İlk başta yemeye çekinen insanlar şimdi hemen hemen hergün gelir oldular. İnsanlar eğleniyor. Havaların biraz daha ısınmasıyla beraber müşteri sayımızın artacağını düşünüyoruz. Çünkü nihayetinde eksi 196 derece olan sıvılaştırılmış bir azot kullanıyoruz ve insanlarda bir serinlik sağlıyor. Yiyen müşterilerimiz çok memnun. Buradan gülerek ayrılıyorlar. Buda bizi daha çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.