YEMEK

Bu dondurulmuş 5 gıdadan uzak durun! Yoksa...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.11.2018 10:01 | Son Güncelleme

Dondurulmuş gıdalar pratik olması sebebiyle yoğun talep görse de sağlık noktasında oldukça zararlılar... Şimdi bahsedeceğimiz bu 5 donmuş gıda size zaman kazandırsa da sağlığınızı elinizde alıyor!

Bu dondurulmuş 5 gıdadan uzak durun! Yoksa...

Güvenli değil: Dondurucu ve yanmış gıdalar

1
Dondurulmuş bir gıda maddesinde herhangi dondurucu bir yanık görürseniz çöpe atmalısınız. Böyle bir yanık gıdaların düzgün depolanmadığının bir göstergesidir. Donma ve çözünme işlemiyle gıdadaki nem kaçmış ve yüzeyde kristaller oluşmuştur. Bu durum yiyeceğin lezzetini, besin değerini ve doku özelliğini ortadan kaldırır.

Güvenli değil: Balık çubukları

2
Seri üretilen balık çubukları; hurma yağı, birçok katkı maddesi, ilave tuz ve şeker içerir. Yani bir dahaki sefere ev yapımı bir versiyona geçmek isteyebilirsininiz çünkü yediğiniz şey gerçekten balık değil!

Güvenli değil: Sıfır kalorili yiyecekler

3
Evlerimize daha sağlıklı yiyecekler almak için glutensiz ve sıfır kalorili seçeneklere yöneliyoruz. Ancak bu tip yiyecekler donmuş olduğunda içeriğinde çeşitli katkı maddeleri olabiliyor. Yüksek oranda tuz ve şekerden bahsetmezler bile! Malzemede veya ambalajdaki resimde bulunan 'şeker' yazısını her zaman yazmazlar. Çünkü aynı zamanda şeker olan "maltodextrin" ve "dekstoz" olarak da listede yer alabilir.

Güvenli değil: Tavuk

4

Tüm et çeşitlerinin içinden tavuk en zararsız olarak görünebilir ancak süpermarketlerde üreticiler kütlelerinin 5 katı kadar su ve katkı maddesi pompalayabilirler. Su, dondurulduğunda etin yapısını parçalayarak kristaller oluşturacaktır. Tavuk alacaksanız kasabınızdan en taze olanını tercih edin ve aldığınız gün tüketmeye özen gösterin.

Güvenli değil: Hazır makarna

5

Biliyoruz ki önceden hazırlanmış bir makarna tabağını bir raftan alıp birkaç dakika içinde sıcak ve hazır hale gelmesi cazip geliyor. Ama bu kadar hızlı yediğiniz yemeğin içerisinde; palm yağı, un takviyeleri ve birden fazla katkı maddesi ve koruyucu gıdalar bulunuyor. Yani diyeceğimiz o ki 10 dakika içerisinde neredeyse tüm organlarınızı zehirliyorsunuz...

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dondurulmuş gıdalar hazır gıdalar

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