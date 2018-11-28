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Bu dönemin ilk dokunulmazlık dosyaları Mecliste

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

27. Yasama Dönemi'nin ilk dokunulmazlığın kaldırılması fezlekeleri, TBMM Başkanlığına sunuldu - Fezlekeler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait dosyaları içeriyor

COŞKUN ERGÜL - 27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı'nın ilk dokunulmazlığın kaldırılması fezlekeleri TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bu ilk fezlekeler; CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 21 milletvekiline ait 43 dosyayı içeriyor.

Kılıçdaroğlu, Buldan ve Özel'in yanı sıra TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen diğer milletvekillerine ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri şunlar:

HDP Grubu: Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul.

CHP Grubu: Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal.

Meclise gönderilen fezlekeler arasında Kılıçdaroğlu'nun 3 dosyası yer alırken; Uca'nın 9, Taşçıer ve Öztürk'ün 4'er, Başaran'ın 3, Taşdemir, Demir, Erdoğmuş ve Erdoğdu'nun 2'şer fezlekesi bulunuyor.

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