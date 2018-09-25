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Bu düğün bir başka! Pos cihazıyla takı tahsilatı yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Hakkari'de davetlilerden pos cihazıyla takı tahsilatı yapılan düğün görenleri şaşkına çevirdi.

Davetlilere kolaylık olması için böyle bir yönteme başvurduklarını söyleyen düğün sahipleri POS cihazı ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Düğünde pos cihazı şaşkınlığı

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Hakkari'de geçen hafta yapılan bir düğünde damat ve geline takı takacak davetlilere kolaylık olması için POS cihazı ile çekim yapıldı.
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Hakkari'de turizm sektöründe çalışan Kadir Yördem (27) ile Canen Öner (27) için Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde iki gün iki gece süren düğün ile dünyaevine girdi.
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Düğünde, davetlilerde para sıkıntısı olmaması için POS cihazı da düğün alanına getirildi. AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve çok sayıda kişinin katıldığı düğünde kimi davetliler damada para takerken, nakit parası olmayanlar da kredi kartı ile damadın yanındaki POS cihazından yararlandı.
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Damat Yördem, düğünün yapılacağı mahallenin bankaların ATM'lerine uzak olduğu için böyle bir yönteme başvurduklarını belirterek, "Düğün yaptığımız yer merkezdeki ATM'lere uzak olduğu için kredi kartlı uygulamasını başlattık.
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Burada takı takanlara taksitli çekimler de yapabiliyoruz. Bize takı takacak olan davetliler şifrelerini giriyor, miktarı kendimiz belirliyoruz" dedi.
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düğün Pos Cihazı takı Hakkari

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