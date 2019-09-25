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Bu duraklara gelenler matematiği sevecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

TOPLU ulaşım araçlarını beklerken boşa harcanan zamanda eğlenceli çizimlerle dolu afişlerle her yaştakilere matematiği sevdirmek, karikatürlerle insanların gülümsemesini sağlamayı amaçlayan ‘Durakta Matematik’ projesi Bakırköy’de ilgi gördü.

Bu duraklara gelenler matematiği sevecek

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-TOPLU ulaşım araçlarını beklerken boşa harcanan zamanda eğlenceli çizimlerle dolu afişlerle her yaştakilere matematiği sevdirmek, karikatürlerle insanların gülümsemesini sağlamayı amaçlayan ‘Durakta Matematik’ projesi Bakırköy’de ilgi gördü.
Osmaniye’deki Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip ve Fadıl Bulut İlkokulu Öğretmeni Mehmet Karip öğrencilerin matematik korkularını yenmeleri, ön yargıları yıkmak ve bu dersi sevdirmek için 'Durakta Matematik' projesi hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da onaylanan proje kapsamında otobüs duraklarına herkesin kolayca ve eğlenerek öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.

BAKIRKÖY'DE 3 DURAKTA
İstanbul’da bu proje Bakırköy’deki 3 durakta uygulanmaya başlandı. Bakırköy Pilot Cengiz Topel İlkokulu öğretmenlerinden Tünay Türkyener ile Ebru Börekoğlu ‘kardeş okul’ Kartaltepe İlkokulu’ndan Emine Tan’ın girişimi ile yurdun çeşitli kentlerinde başlatılan bu projede Bakırköy'de 3 durak matematiği sevdirmeye yönelik hazırlanan karikatürlü afişlerle donatıldı. Okullara yakın minibüs ve otobüs duraklarında toplu ulaşım araçlarını bekleyen 7’den 70’e her kesimden kişiye eğlenceli çizimlerle matematik sevdirilirken, karikatürlerle gülümsemesini sağlamayı amaçlayan projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, bu örnek projenin daha kapsamlı uygulanmasını arzu ettiklerini söyledi. Aydın, projenin diğer konuları da kapsayarak tramvay, metro gibi daha büyük toplu ulaşım istasyonlarındaki elektronik bilboardlarda da uygulanması halinde büyük yararı görülebileceğini ifade etti. Projeyi sürdüren öğretmenlerden Ebru Börekoğlu da, "Öğrencilerin yanı sıra velilerden ve duraklara gelenlerden çok olumlu tepkiler aldık" dedi.

Bu duraklara gelenler matematiği sevecekBu duraklara gelenler matematiği sevecekBu duraklara gelenler matematiği sevecek

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