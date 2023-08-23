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Bu durumlarda içilen su faydadan çok zarar veriyor! Hepimizin yaptığı büyük hata

23.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme düzeninin olmazsa olmazları arasında yer alan su içmenin faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar vatandaşlara sık sık su yeterli miktarda su içmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak bazı durumlarda su içilmesi sağlığa zarar verebiliyor. İşte su içmenin faydadan çok zarar verebildiği durumlar

Bu durumlarda içilen su faydadan çok zarar veriyor! Hepimizin yaptığı büyük hata

Su içmek günlük rutinde olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Vücuda sayısız faydası olan su içme eylemi bazı durumlarda olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar hayati önemi olan suyu baz durumlarda tüketmeyi doğru bulmuyor. Öyle ki bu durumlarda su içmek önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor.

EGZERSİZDEN HEMEN SONRA

Egzersizden hemen sonra su içmek dalak büyümesine, mide bulantısı ve baş dönmesine sebep olabiliyor. Ayrıca özellikle egzersizden sonra terlediğinizde sodyum ve potasyum kaybediyorsunuz. Bunların ikisi de vücudunuz için çok önemli ve kaybettiğiniz bu mineralleri yerine koymanız gerekiyor. Ancak bu mineralleri normal su ile yerine koymak imkânsız bunun için en iyi su maden suyudur.

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YEMEĞİ FAZLA KAÇIRDIKTAN SONRA

Uzmanlar, herhangi bir öğünde yemeği fazla kaçırdıysanız üzerine su içmenin son derece sakıncalı olduğunu söylüyor. Fazla yemek üzerine su içmek şişkinliğe, gaza hatta mide ağrısı ve kramplara neden olabiliyor. Zaten başlı başına sakıncalı olan fazla yemekten hemen sonra suyu tüketmemeli, en az yarım saat beklemelisiniz

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UYKU ARASINDA

Uyku arasında su içmek beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Boş mideye uykudan kalkar kalkmaz gönderdiğiniz su sindirim sistemini zarar veriyor ve uyku arasında su içmek bir alışkanlık haline gelirse zaman içinde mide hastalıklarına neden oluyor.

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ACI YEDİKTEN SONRA

Acı yedikten sonra su içmek öncelikle acının etkisini arttırarak daha fazla yanmaya neden oluyor. Acıdan sonra su içmenin sağlık için daha önemli bir sebebi bulunuyor. Acı yedikten sonra su içmek reflü ve gastrit gibi mide hastalıklarına aynı zamanda bağırsak rahatsızlıklarına yol açıyor.

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