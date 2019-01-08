Bu duvar ABD'yi böldü! Eski başkanlar Trump'a karşı

Trump, bu duvar projesinin eski ABD Başkanlarının da fikri olduğunu söylerken, başkanlar bu iddiayı reddetti.

Trump'a eski bakanlardan yanıt geldi

ABD'de hükümet 22 Aralık gününden bu yana kapalı. Trump, Meksika Duvarı için gereken ödeneğin bütçeye dahil edilmemesi sebebiyle hükümeti kapalı tutuyor.

Duvar tartışmaları ABD'nin bir numaralı gündemi olmuş durumda.

Trump'ın iddiaları ile duvar tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Trump daha önce eski başkanların da Meksika sınırına duvar inşa etme niyetinde olduklarını söylemişti.

Fakat ABD'de başkanlık görevi yapmış yaşayan tüm isimler, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter, Trump'ı yalanladı.

Dört başkan da hiçbir zaman böyle bir niyetleri olmadığını söyledi.

Hükümetin kapalı olduğu ABD'de ulaşım alanında büyük sıkıntılar yaşanıyor.

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'ne bağlı havalimanı çalışanları da hükümetin kapalı olması sebebiyle maaş alamadıkları için greve gitme kararı aldı.

Normal şartlarda ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'ne bağlı işçiler sözleşmeleri gereği hükümet kapalı dahi olsa çalışmakla yükümlüler.

Çalışanlar maaş alamadıkları için iş yavaşlatma eylemleri yapıyor.

Ülkenin John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı gibi ulaşımın ana hatlarında seyahat kaosu yaşanıyor.

Öte yandan hükümetin kapalı olması sebebiyle ABD'de çöpler de toplanmıyor.

Ulusal parkların da kapalı olduğu ülkede Müslüman gruplar, gönüllü olarak çöpleri toplama kararı aldı.

Müslüman gruplar özellikle Washington DC, Philadelphia ve Florida'da çevre temizliği ve hayat kalitesini artırma alanlarında aktif rol oynuyor.

Yaşları 15 ila 40 arası değişen gruplar, bu sayede İslam dininin sürekli olarak empoze edilmek istenen algısını kırdıklarını söylüyor.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, duvar ödeneği için son derece kararlı görünüyor.

Trump, duvar için gerekli ödeneği alana kadar hükümetin yıllarca dahi kapalı kalabileceğini söylüyor.