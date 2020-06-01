Bu duvar kağıdı Android telefonları çökertiyor!

Android akıllı telefonunuzla internette tatlı tatlı sörf ederken bir duvar kağıdı gördünüz. Duvar kağıdı tüm duygularınıza hitap eden, 'keşke şu koronavirüs karantinası döneminde orada olabilseydim' diyeceğiniz türden bir manzaraya sahip. Ancak oraya gitme imkanınız bulunmasa da onu duvar kağıdı olarak ayarlama seçeneğiniz var ve siz de bu seçeneği sonuna kadar kullanmak istiyorsunuz. Söz konusu duvar kağıdını indiriyor, telefonunuzun arka planına ince bir işçilik ile yerleştiriyorsunuz. Fakat o da ne? Telefonunuz hata vermeye başlıyor ve duvar kağıdı ile her telefonumu açtığımda güzel bir manzara bakayım derken, telefonunuzu açamaz hale geliyorsunuz. Ne kadar sinir bozucu değil mi? Her ne kadar biz bu sorunu yaşamasak da bazı Android kullanıcıları bunu yaşamak, acı bir şekilde tecrübe etmek zorunda kaldı.

DUVAR KAĞIDI ANDROİD TELEFONLARI ÇÖKERTTİ

Android kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir hata ile karşılaştı. Gri renklerin yoğunlukta olduğu bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak uygulamak isteyen kullanıcılar, Android 10 yüklü telefonlarında yazılımsal hatalar ve yeniden başlatma sorunları yaşamaya başladı. Bu hatadan kurtulmak için ise kullanıcılar çözümü telefonları sıfırlamakta buldu. Fakat Android geliştiricilerinin yaptığı açıklamalar ile bu duvar kağıdının neden böyle bir hataya sebep olduğu belli oldu.