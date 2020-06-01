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Bu duvar kağıdı Android telefonları çökertiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2020 18:08 | Son Güncelleme

Android telefonlar duvar kağıdı tehlikesiyle karşı karşıya. Bir fotoğraf, Android telefonlarda duvar kağıdı olarak ayarlandıktan sonra telefonları çökertmeye başladı. Duvar kağıdının neden böyle bir soruna yol açtığı ise geç de olsa anlaşıldı.

Bu duvar kağıdı Android telefonları çökertiyor!

Android akıllı telefonunuzla internette tatlı tatlı sörf ederken bir duvar kağıdı gördünüz. Duvar kağıdı tüm duygularınıza hitap eden, 'keşke şu koronavirüs karantinası döneminde orada olabilseydim' diyeceğiniz türden bir manzaraya sahip. Ancak oraya gitme imkanınız bulunmasa da onu duvar kağıdı olarak ayarlama seçeneğiniz var ve siz de bu seçeneği sonuna kadar kullanmak istiyorsunuz. Söz konusu duvar kağıdını indiriyor, telefonunuzun arka planına ince bir işçilik ile yerleştiriyorsunuz. Fakat o da ne? Telefonunuz hata vermeye başlıyor ve duvar kağıdı ile her telefonumu açtığımda güzel bir manzara bakayım derken, telefonunuzu açamaz hale geliyorsunuz. Ne kadar sinir bozucu değil mi? Her ne kadar biz bu sorunu yaşamasak da bazı Android kullanıcıları bunu yaşamak, acı bir şekilde tecrübe etmek zorunda kaldı.

DUVAR KAĞIDI ANDROİD TELEFONLARI ÇÖKERTTİ

Android kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir hata ile karşılaştı. Gri renklerin yoğunlukta olduğu bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak uygulamak isteyen kullanıcılar, Android 10 yüklü telefonlarında yazılımsal hatalar ve yeniden başlatma sorunları yaşamaya başladı. Bu hatadan kurtulmak için ise kullanıcılar çözümü telefonları sıfırlamakta buldu. Fakat Android geliştiricilerinin yaptığı açıklamalar ile bu duvar kağıdının neden böyle bir hataya sebep olduğu belli oldu.

RENK SINIRI AŞILINCA...

Geliştiricilerin fark ettiğine göre, Android çökerten duvar kağıdının kendisinde hiçbir sorun yok, ancak renklerinde sorun var. Geliştiricilere göre, fotoğrafta yer alan renklerin işlenmesi sırasında bir hata meydana geliyor. Renk alanında yapılan tarama işleminde, RGB (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) renklerin tarama anında ulaşabileceği en yüksek sınır 255. Ancak üç renk de bu sınırı aşıyor ve Android fotoğrafı işleyemiyor. Böylece telefonlar hata verip deyim yerindeyse akıllarını kaçırıyorlar.

Android çökerten duvar kağıdı

Yukarıda bulunan fotoğraf söz konusu duvar kağıdına ait. Fotoğraf işlendiği için akıllı telefonlarda herhangi bir soruna neden olmuyor ancak yine de güvenli olmayabilir. Fakat fotoğrafın orijinaline bir şekilde ulaşırsanız, bunu duvar kağıdı olarak ayarlamanızı asla önermiyoruz. Zira meydana gelecek herhangi bir hatadan Mynet sorumlu değildir.

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