Bu eğitim gönülden veriliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Eğitim Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencileri, okulda verilen ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında sosyal bir faaliyet olarak dünyanın farklı yerlerinden Türkiye’ye gelen sığınmacı ailelerin çocukları ile bir araya gelerek ücretsiz Türkçe eğitim verdi.

ESOGÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hilmi Demiral’ın danışmanlığında yürütülen ders kapsamında devam eden bu faaliyete yaklaşık 20 öğrenci gönüllü olarak katılıyor. Eskişehir Gülay Kanatlı Ortaokulunda 25 yabancı çocuktan oluşan sınıfta haftada her gün 2 saat olmak üzere dersler veriliyor. 12 ay sürecek olan bu proje kapsamında minik öğrencilerin sosyal hayatlarında rahatlıkla Türkçe konuşabilmeleri hedefleniyor.

Proje Danışmanı Hilmi Demiral, yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Demiral, “Bizim 3’üncü sınıf öğrencilerinin, topluma hizmet dersi kapsamında sosyal sorumluluk projeleri yapmaları gerekiyor. Biz bu kapsamda Eskişehir’de çok yoğun olarak ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerle ilgilenmek istedik. Biz burada yurt dışında gelen yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçeleri yeterli olmayanları tespit edip bunlara 12 ay boyunca, haftada dört gün, günde 2 saat olmak üzere Türkçe öğretim yapacağız. Bizim öğretmen adayı arkadaşlarımıza haftada bir saat yabancılara Türkçe nasıl öğretilir diye anlatıyoruz. Onlar da okulumuzdan aldığı izin doğrultusunda uygulamaya geliyorlar buraya. Türkçenin temel A1 seviyesindeki konuşmaları, tanışmaları, temel ihtiyaçlarının ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer başarılı olursa İnşallah bu devam edecek” şeklinde anlattı.

“Türkçe ile konuşmak, Türklerle başka, yabancılarla bambaşka”

Hilmi Demiral, başlattığı projenin gerekliliğini ve sebebini de anlatarak, “Bizim 4’üncü sınıf öğrencilerimiz staj dersine gidiyorlar. Orada yabancı uyruklu öğrenciler 2’nci, 3’üncü, 4’üncü sınıflarda eğitim alıyorlar. Tabi sınıfta Türkçe bilmedikleri için sınıfta geride kalıyorlar genellikle. Aslında bunların ana dilleriyle konuşulduğunda çok net görülecek ki zeki çocuklar. Ama Türk dilini bilmediklerinde sınıfta entegre olamıyorlar arkadaşlarına. Ben açıkçası buradan yola çıkarak böyle bir projeye gerek duydum. Yabancı öğrencilerin Türkiye’de entegrasyonunda en önemli sorunu dil sorunu. Tabi ki devletimiz bu konuda değişik uygulamalar yapıyor. Özellikle Suriyelilere Türkçe öğretim projeleri kapsamında değişik uygulamalar yaptılar ama bu çocuklar ona çok katılamıyorlar. Biraz sokakta öğreniyorlar Türkçeyi. Tabi bu da sokak Türkçesiyle konuşmaya başladıklarında akademik anlamda ilerleyemiyorlar. Türkçe ile konuşmak, Türklerle başka bir şey, yabancı uyruklu öğrencilerle başka bir şey. Bu kapsamda biraz farkındalık oluşturabiliriz diye düşündük” diye konuştu.

“Onlara hem sosyal hayatta hem de eğitim hayatlarına daha katkıda bulunmaları için yapıyor”

Aldığı ders kapsamında yabancılara Türkçe eğitimi projesine dahil olan öğrenciler de, böyle bir sosyal çalışma içerisinde bulundukları için oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdiler. Eğitmen öğrencilerden Beyza Nur Soylamış, “Bu projede bulunmak gerçekten çok heyecan verici. Topluma hizmet adı altında yapıyoruz. Öğrencilerimiz Türkçeyi az biliyorlar. Öğrenmeleri için elimizden gelen her şey yapıyoruz” dedi.

Diğer bir eğitmen öğrenci Sıla Fidan ise, bu proje kapsamında yabancı miniklere hem sosyal hayatlarına hem de eğitim hayatlarına katkıda bulunmak istediklerini belirterek, “Bu projedeki amacımız öğrencilerin ana dillerinden yoksun olmalarını sağlamak değil, sadece Türkiye’de yaşadıkları için onlara hem sosyal hayatlarına hem de eğitim hayatlarına biraz katkıda bulunmak için bunu yapıyoruz. Çünkü bu ülkedeler ve devam ettikleri süreç içerisinde, girdikleri sınavların dilleri Türkçe. Bunu öğrencilere öğreterek onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonuçta onların yaşama, eğitim hakkını savunuyoruz ve başka bir ülkede yaşamalarını kolaylaştırmak istiyoruz” diye konuştu.

Gülay Kanatlı Ortaokulu Müdürü Nihat Demir, ESOGÜ tarafından okullarında böyle bir proje başlatıldığı için emeği geçenlere teşekkür etti. Nihat Demir, “Öncelikle böyle bir projeyi başlattığı için Osmangazi Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim okulumuzda sığınmacı öğrencilerin sayısı diğer okullardan fazla. Bizim en büyük problemimiz de bu sığınmacı öğrencilerle dil problemidir. Öğrenciler içerisinde çok iyi Türkçe konuşanlar olduğu gibi daha yeni kayıt yaptığımız için Türkçe konuşamayan, ya da anlayan ama konuşamayan, öğrenci sayımız bir hayli fazla. Biz de proje kapsamında bu öğrencilerimizin en azından konuşma problemini çözmek adına bir adım attık. Bu çalışmalarından ötürü de ben Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesine ve bu projenin başında yer olan Öğretim Görevlisi Dr. Hilmi hocamıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

