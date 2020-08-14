Bu eklentileri kullanmayanlar çok şey kaçırıyor! İşte en güzel Netflix eklentileri...

Eklentiler, bilgisayarda vakit geçirirken kullanıcılara önemli avantajlar sağlar. Bazıları reklamları engeller, bazıları çeviri yapar, bazıları ise Netflix üyelerine daha kaliteli bir deneyim sunar. Siz de Netflix eklentileri sayesinde birçok ek özellikten yararlanabilirsiniz!
İŞİNİZE YARAYACAK NETFLIX EKLENTİLERİ
Netflix Party
Sevdiklerinizle film gecesi yapmak isteyip de bir türlü yan yana gelemiyorsanız mutlaka Netflix Party'yi denemelisiniz! Bu eklenti sayesinde Netflix içeriklerini beraber izlemek istediğiniz kişiyle aynı anda aynı yapımları izleyebilirsiniz. Üstelik Netflix Party, dizi ya da film izlerken grup sohbeti yapmanızı da sağlar. Özellikle korona dolayısıyla arkadaş buluşmalarının ertelendiği bu günlerde aranızdaki bağı daha da sağlamlaştırmak için bu eklentiyi mutlaka deneyin!
Netflix Extended
Netflix deneyiminizi iyileştirecek bir diğer eklenti de Netflix Extended! Bu eklenti, introları atlamanızı, dizi ve filmleri daha yüksek bir hızda oynatmanızı, spoilerdan kaçınmak için bölüm açıklamalarını gizlemenizi ve beğenilmeyen yapımları görmemenizi sağlar. Üstelik kısayolları kullanarak bir sonraki ya da önceki bölüme geçebilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
Netflix Gizli Kategorileri
Netflix'i kullanıyorsanız bir diziye ya da filme başlamak istediğinizde sol üst kısımdan farklı türler arasından tercih yapabileceğinizi görmüşsünüzdür. Ancak bu bölümde sınırlı sayıda kategori ismi var. Netflix Gizli Kategorileri ise bu bölümde yer almayan türleri de görmenizi sağlar. Böylece gizli kategorileri görüntüleyebilir, favorilerinizi kaydedebilirsiniz.
Super Netflix
Bu eklentinin de farklı konularda avantajları var. Bu avantajlardan biri de video hızını ayarlamanıza izin vermesi! 0.5 ile 4x arasında seçim yapabilir, izleme hızınızı kendi isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Super Netflix aynı zamanda parlaklık, doygunluk ve kontrast ayarları yapmanızı da sağlar. Bu sayede Netflix'in default olarak size sunduğundan daha parlak iki seviyeyi veya yine iki farklı gece modunu seçebilir, hatta görüntüyü siyah beyaz olarak da değiştirebilirsiniz.
Trim: IMDb Ratings on Netflix
Başlayacağı dizinin ya da filmin önce IMDb puanına bakanlardan mısınız? O zaman bu eklentiyi mutlaka denemelisiniz! Trim eklentisini kullanmaya başladığınızda içeriklerin sağ üst köşesinde IMDb ve Rotten Tomatoes puanlarını görebilirsiniz. Bu eklenti ayrıca IMDb puanı 7'nin altında olan yapımları soluk bir şekilde göstererek yüksek puanlı olanlara odaklanmanızı sağlar. Trim: IMDb Ratings on Netflix eklentisinin bir diğer özelliği de Netflix Party'de olduğu gibi aynı içeriği bir başkasıyla birlikte izlemenize ve sohbet etmenize izin vermesi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum