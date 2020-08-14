Bu eklentileri kullanmayanlar çok şey kaçırıyor! İşte en güzel Netflix eklentileri...

Eklentiler, bilgisayarda vakit geçirirken kullanıcılara önemli avantajlar sağlar. Bazıları reklamları engeller, bazıları çeviri yapar, bazıları ise Netflix üyelerine daha kaliteli bir deneyim sunar. Siz de Netflix eklentileri sayesinde birçok ek özellikten yararlanabilirsiniz!

İŞİNİZE YARAYACAK NETFLIX EKLENTİLERİ

Netflix Party

Sevdiklerinizle film gecesi yapmak isteyip de bir türlü yan yana gelemiyorsanız mutlaka Netflix Party'yi denemelisiniz! Bu eklenti sayesinde Netflix içeriklerini beraber izlemek istediğiniz kişiyle aynı anda aynı yapımları izleyebilirsiniz. Üstelik Netflix Party, dizi ya da film izlerken grup sohbeti yapmanızı da sağlar. Özellikle korona dolayısıyla arkadaş buluşmalarının ertelendiği bu günlerde aranızdaki bağı daha da sağlamlaştırmak için bu eklentiyi mutlaka deneyin!

Netflix Extended

Netflix deneyiminizi iyileştirecek bir diğer eklenti de Netflix Extended! Bu eklenti, introları atlamanızı, dizi ve filmleri daha yüksek bir hızda oynatmanızı, spoilerdan kaçınmak için bölüm açıklamalarını gizlemenizi ve beğenilmeyen yapımları görmemenizi sağlar. Üstelik kısayolları kullanarak bir sonraki ya da önceki bölüme geçebilir ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.