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"Bu ekonomi savaşından galip çıkacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Kur oyunuyla ülkemiz ekonomik anlamda sıkıştırılmaya çalışılıyor. Siyasi dayatmalarda bulunuyorlar. Bu ekonomi savaşından galip çıkacağız"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kur oyunuyla ülkemiz ekonomik anlamda sıkıştırılmaya çalışılıyor. Siyasi dayatmalarda bulunuyorlar. Bu ekonomi savaşından galip çıkacağız." dedi.

Özkan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Denizli'de düzenlenen aylık ekonomi değerlendirme toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

Gelişmiş ülkelerin tarihsel süreçleri değerlendirildiğinde kendi kaynakları ile üretim, ihracat ve teknolojiyi hayata geçiren ülkelerin hızla kalkındıklarının görüldüğünü belirten Özkan, Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını 81 milyona hakça paylaştırmanın derdinde olduklarını ifade etti.

Milli ve yerli ekonomi anlayışını güçlü kılmaya gayret ettiklerini dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Siyasi istikrarımızı hayata geçirirsek, ülkemizde milli ve yerli siyaseti egemen kılarsak, ülkemizin ekonomik kaynaklarını sadece milletimizle paylaşırsak biz de kalkınma sürecine gireriz. 17 yıldan beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı budur. Yani ülkemizde kalıcı istikrar ortamını hayata geçirerek hızla bir dünya ülkesi haline getirmek. Bizim derdimiz, mücadelemiz bu."

Ekonomik ve siyasi baskıların Türkiye'yi asla yıldıramayacağını ifade eden Özkan, "Son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelerin ve 15 Temmuz gibi hadiselerin Türkiye ekonomisini hedef almaya yönelik olduğunu biliyoruz. Kur oyunuyla ülkemiz ekonomik anlamda sıkıştırılmaya çalışılıyor. Siyasi dayatmalarda bulunuyorlar. Bu ekonomi savaşından galip çıkacağız. Hiç kimsenin bundan kuşkusu olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

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ASKON ekonomi Milletvekili ticaret

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