"Bu ekonomik savaştan da galip çıkmayı başardık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bu ekonomik savaşa karşı net bir duruş sergileyerek yine bu savaştan da galip çıkmayı başardık. 100 günlük eylem planının hiçbirinde ekonomik savaştan dolayı bir yavaşlama, durağanlık sergilemedik.” dedi.

Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Osman Karağlı'nın ailesini ziyaret etti.

Ailenin Karaali Mahallesi'ndeki evine gelen Kurum, bir süre sohbet ettiği şehit ailesine hükümet olarak yanlarında bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ardından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Beyşehir Toplu Açılış Töreni'ne katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile vatandaşa hizmette eskisinden daha hızlı bir sürece girildiğini belirtti.

Bakanlık olarak saha araştırmaları yaptıklarını, bölgelerin ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra hızlı kararlar alarak hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu: