Bu elma sadece Gümüşhane’de yetişiyor

Türkiye’de sadece Gümüşhane’de yetişen ‘Göbek Elması’nda hasat mevsimi başladı. Şeker hastalarının yiyebildiği yegane elmalardan birisi olan Göbek Elması, Gümüşhane’de ki 24 yerel elma çeşidinden sadece birisi.

Osmanlı döneminde saraya elma gönderen şehirlerin başında gelen ve bu elma varlığını Rus işgali sırasında talan ve tahrip edilen, kesilip yok edilen elma ağaçları nedeniyle uzun yıllar yitiren Gümüşhane’de son yıllarda elmacılık yeniden küllerinden doğuyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yerel meyve çeşitleriyle ilgili kurduğu bahçe sayıları hızla artarken, şehirde yetişen 24 yerel elma çeşidinden en özeli olan ‘Göbek Elması’nda hasat mevsimi devam ediyor.

Kent merkezindeki Bağlarbaşı mahallesinde bulunan bahçelerinde Göbek Elması hasadı gerçekleştiren Engin Doğru, merdiven dayayarak çıktığı ağaçtan topladığı elmaları sepete doldurduktan sonra yaralanmaması için daha büyük boy sepete nazikçe yerleştirerek istifliyor.

“Şeker hastaları göbek elması yiyebiliyor”

Göbek elmasının Gümüşhane’nin yerel bir elma çeşidi olduğunu ve başka şehirlerde yetişmediğini kaydeden Doğru, “Gümüşhane’de 150 yıllık elma sürecinin içerisinde 24 yerel elmalardan birisi göbek elması. Göbek elması adıyla anılan elma Gümüşhane’de yetişiyor, başka şehirlerde yetişmiyor. Ekim ayı sonuna doğru toplanır. Su alan bahçelerde daha büyükçe, su almayan bahçelerde küçük ebatlarda oluyor. Göbek elmasının şeker hastaları için çok iyi bir elma olduğu söyleniyor. Elma şeker ihtiva ediyor ancak göbek elmasının içerisindeki şeker oranı çok daha düşük” dedi.