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Bu elmaların geliri öğrencilere burs olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir hayırsever tarafından bağışlanan elma bahçesinden elde dilecek olan gelir, üniversite öğrencilerine burs olacak.Divriği ilçesinde bulunan yaklaşık 37 dönümlük elma bahçesi bir hayırsever tarafından öğrencilere burs olarak değerlendirilmek üzere bağışlandı.

Bu elmaların geliri öğrencilere burs olacak

Sivas’ta bir hayırsever tarafından bağışlanan elma bahçesinden elde dilecek olan gelir, üniversite öğrencilerine burs olacak.
Divriği ilçesinde bulunan yaklaşık 37 dönümlük elma bahçesi bir hayırsever tarafından öğrencilere burs olarak değerlendirilmek üzere bağışlandı. İsmini vermek istemeyen hayırsever tarafından Divriği Kültür Derneğine bağışlanan 37 dönümlük elma bahçesindeki elmalar, İstanbul’dan gelecek olan dernek üyeleri, Divriğili vatandaşlar ve öğrenciler tarafından 4 ekim günü el birliği ile toplanacak. Yaklaşık 50 ton elma toplanması beklenen bahçeden elde edilecek olan gelir ise yaklaşık 20 Divriğili üniversite öğrencisine burs olarak verilecek.

50 ton elma burs olacak
Divriği Kültür Derneği Başkanı Cafer Yıldız, bu projeden yaklaşık 20 öğrencinin burs alacağını ifade ederek, “ Biz Divriğili üniversite öğrencilerine her yıl burs veriyoruz. Bu bursu da Divriğili hayır sever üyelerimiz ve hemşerilerimiz veriyor. Geçen sene yöremizde üretilen nohutları öğrenci bursu yararına satarak burs sağladık. Bu senede bir hemşerimiz 37 dönümlük bir elma bahçesindeki yaklaşık 50 tonluk bir elmayı burs projesinde kullanmamız için bize bağışladı. Bizde Sivas’a geldik. Yarın otobüsle de İstanbul’dan gençlerimiz, öğrencilerimiz ve üyelerimiz gelecekler. Üç gün içerisinde 4-5-6 Ekim tarihlerinde bu elmaları toplayacağız. Bir kısmını meyve suyu fabrikasına bir kısmını elma kurusu şeklinde dönüştüreceğiz. Bir kısmında İstanbul’da burs projesine destek olacak üyelerimize göndereceğiz. Bu projeden yaklaşık 20 öğrencinin bursunu sağlamayı düşünüyoruz” dedi.

Bu elmaların geliri öğrencilere burs olacak

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