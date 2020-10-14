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Bu elmanın içi de dışı da kırmızı! 'Covid-19 hastalarına iyi geliyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştirilen kırmızı elma, tam bir şifa deposu. İçi de dışı gibi kırmızı olan coğrafi işaretli elmanın covid-19 hastalarına da iyi geleceği iddia edildi.

Bu elmanın içi de dışı da kırmızı! 'Covid-19 hastalarına iyi geliyor'

Posof yöresinde 26 çeşit elma yetiştirildiğini belirten çiftçiler, içi ve dışı kırmızı olan elmaların şeker hastalığı başta olmak üzere diş eti hastalığı, öksürük, bronşit ve karaciğere iyi geldiğini söyleyerek ayrıca son dönemin illeti olan Covid-19 hastalığına da iyi geleceğine inanıyor. Normal elma gibi yetişen ve olgunlaşan elmalar, iyice olgunlaştıktan sonra hem içi hem de dışı kırmızı bir renge bürünerek toplanmaya hazır hale geliyor.

'İÇİ DIŞI KIRMIZI ELMADA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI'

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Elmanın en önemli özelliğinin diğer elmaların kabuğunda olan antosiyanin bu elmanın etinde de var olması olduğunu söyleyen emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, "Bu elma besin oranını sapından alıyor. Ayrıca bu elmanın kabuğundan içe doğru emme özelliği var, yani lifleri var. Bu lifler sayesinde elma içe doğru güneş ışınlarını alıyor. Bu özelliklerinden dolayı da birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Şeker hastalığı başta olmak üzere, diş eti hastalıkları, karaciğer, sindirimi kolaylaştırma özelliği, öksürük ve bronşit için iyi geliyor. Ticari bir ürün olarak Ardahan'ı hem tanıtan hem de sağlık açısından da tüketilecek bir ürün olan bu ürün de hasat dönemi başladı" diye konuştu.

'İÇİ KIRMIZI ELMA COVİD-19 HASTALARINA İYİ GELECEKTİR'

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Emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, içi kırmızı elmanın araştırıldığında Covid-19 hastalarına iyi geleceğini ve bu nedenle içi kırmızı elmayı tüketmelerini önererek, "Günümüzde Covid-19 hastalığının tedavisi için çeşitli iğne ve aşılar öneriliyor, fakat ben de içi kırmızı elmayı öneriyorum. Hastalarımız bu elmayı tüketsinler. İnşallah tüketildiğinde faydalarını göreceklerdir" şeklinde konuştu.

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İHA

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