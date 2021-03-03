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Bu erikler sofralık değil tadımlık! Çeyrek altını solladı: Kilosu 800 TL'nin üzerinde

03.03.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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Bu erikler sofralık değil tadımlık! Çeyrek altını solladı: Kilosu 800 TL'nin üzerinde

Yılın ilk erikleri hasat edilmeye başlandı. Antalya Kepez'de kilosu 800 TL’nin üzerinde olan can erikleri aşeren annelerin tercih ettiğini belirten üretici Cengiz Avcı, “Şu an sofralık değil, tadımlık olarak gönderiyoruz . Tadı da yaz ayında olduğu gibi ekşi ve güzel" dedi.

Antalya'da yılın ilk erikleri hasat edilmeye başlandı. Kilosu 800 TL’nin üzerinde olan can erikleri aşeren annelerin tercih ettiğini belirten üretici Cengiz Avcı, “Şu an sofralık değil, tadımlık olarak gönderiyoruz" dedi.

Kepez ilçesinde 1500 metrekarede 200 ağaçla turfanda erik yetiştiren Cengiz Avcı, ocak ayında ağaçların çiçek verdiğini anlattı. İlk can eriklerin ise şubat sonu, mart başında çıkmaya başladığını belirten Avcı, ağaçların tekrar çiçeklenip mart ayının sonlarında ise yeni ürün hasadı yapacaklarını söyledi. Erikleri fındık boyutuna geldiğinde hasat ettiklerini aktaran Cengiz Avcı, ürünlerin en çok aşeren anne adayları ile yurtdışından talep gördüğünü anlattı.

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ERİKLER YURT DIŞINA HAZIRLANIYOR

İlk ürünlerin yurt içine ve yurt dışına 3 ya da 5 kiloluk ihtiyaca göre gönderildiğini belirten Cengiz Avcı, “Ağaçlarımız ikinci çiçeklenmeye başladı. Bu çiçekten tonajlarımız güçlendiği zaman 25 Mart'tan sonra yurtdışına açılacağız. Almanya, İngiltere, Rusya gibi ülkelere göndereceğiz" dedi.

GRAMLA SATILIYOR

Erikleri 50 ya da 100 gram şeklinde paketlediklerini aktaran Cengiz Avcı, “100 gramlık paketler 100 ila 150 lira arasında. Talep çok olduğu için gidiyor. Çok fazla tonajımız da yok o yüzden fiyatlar bu şekilde. Kiloya vurduğumuz zaman 800 liranın üzerinde bir rakam olarak gözüküyor ama gramajla gönderiyoruz" diye konuştu.

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TADI YAZ AYLARINDAKİ GİBİ

Eriklerinin tadının lezzetli olduğunu söyleyen Cengiz Avcı, “Bazı yerlerde sarı erikleri gösteriyorlar ama onlar değil. Asıl erik yemyeşil. Tadı da yaz ayında olduğu gibi ekşi ve güzel" dedi.

1 AY SONRA KİLOSU 20 LİRAYA KADAR DÜŞECEK

Müşterilerin erik fiyatlarını çok yüksek bulduğunu söyleyen Cengiz Avcı, “Kocaman bahçemizde toplasanız belki 20 kilo erik ancak çıkar. Bunu büyük rakamlar olarak görüyorlar ama asıl ikinci çiçek ürün vermeye başladığında, 1 ay sonra bu fiyatlar 30 ya da 20 liralara kadar düşecek zaten. O zaman gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Şu an sofralık olarak değil, tadımlık olarak gönderiyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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