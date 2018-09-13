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Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 22:46 | Son Güncelleme

Sosyal medya kullanıcıları '#BirZamanlarModaydı' etiketiyle geçmiş yıllarda kullanılan eşyaları paylaşıyor.

BirZamanlarModaydı etiketi kısa sürede Türkiye'de en çok konuşulan konular arasında birinci sıraya yükseldi.

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

1 / 12

İşte paylaşılan eşyalar;

İşte paylaşılan eşyalar;
Live Messenger
2 / 12

Perde
3 / 12

Walkman
4 / 12

Taso
5 / 12

Misket
6 / 12

Futbolcu kartları
7 / 12

Merdaneli çamaşır makinesi
8 / 12

İspanyol paça pantolon
9 / 12

Passaparola yarışması
10 / 12

Atari oyunu
11 / 12

Sanal bebek
12 / 12

Altın çikolata
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Nostalji eşya eski eşyalar

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