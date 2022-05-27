HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu et döner 1 TL! Restoranda izdiham yarattı... Kuyruğun sonu görünmedi

Bu et döner 1 TL! Restoranda izdiham yarattı... Kuyruğun sonu görünmedi

27.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’daki bir restoranın açılışa özel olarak 20 TL değerindeki et dönerin fiyatını 1 TL yapması restoranda izdiham yarattı. Kampanyayı duyan vatandaşlar 1 TL’ye döner almak için 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Restoran sahibi ise 100 kilonun üzerinde döner kesildiğini belirtti.

Bu et döner 1 TL! Restoranda izdiham yarattı... Kuyruğun sonu görünmedi

Samsun'un Atakum ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Yeni faaliyete geçen bir restoran açılışa özel 20 TL değerindeki et dönerin fiyatını 1 TL yaptı. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı.

METRELERCE KUYRUK

Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.

558b8b60-cc50-4a76-9d77-1f79961a87cf

"KAZANCIMIZI HAKLA PAYLAŞIYORUZ"

100 kilonun üzerinde dönerin kesildiği ve vatandaşların et döner almak için sıraya girdiği restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer, “Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak. Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz. Ayda 2 sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz” dedi. (İHA)

4276101c-1c14-42d8-b43b-092a25ea73e2

a2bb0fcc-ff27-43a0-929f-e624793b932a

bb534b0c-bccf-41a8-b785-e2b88c569510

f48bea9e-d72c-4ebe-9db5-a326f312a706

fea94818-5bf8-4a67-aaa7-e52625a1400d

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY uçağında 'duman' paniği! Acil iniş yaptıTHY uçağında 'duman' paniği! Acil iniş yaptı
MGK toplantısı sonrası yeni harekat sinyali!MGK toplantısı sonrası yeni harekat sinyali!
İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurduİYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Silah sesleri duyulan evde korkunç manzara

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…

Hasarlı evi almaktan vazgeçti, başına gelenle şaşkına döndü

Hasarlı evi almaktan vazgeçti, başına gelenle şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Diziden alacağı bölüm başı ücret şoke etti

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.