Bu etkinlikte sınır yok! İşin içine alkol girince bakın neler oldu

Etkinliği her yıl daha da çekici kılmaya çalıştıklarını söyleyen organizatör Guy J Torsilieri, bahis etkinliğinin katılımı artırdığını dile getirdi. Elde edilen kazancın yerel yardım kuruluşlarına ve sağlık organizasyonlarına aktarıldığını söyledi. Bugüne kadar 18 milyon dolar kazanılan etkinlikte alkol sebebiyle istenmeyen görüntüler de oluştu.

1 / 9

Bu yıl ABD'nin New Jersey eyaletinde 98.'si düzenlenen Far Hills At Yarışları yine renkli görüntülere sahne oldu. Onbinlerce kişinin katıldığı etkinlikte alkol su gibi aktı, eğlencenin doruklarına çıkıldı.