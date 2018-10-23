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Bu etkinlikte sınır yok! İşin içine alkol girince bakın neler oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 09:50 | Son Güncelleme

ABD'deki New Jersey eyaletinde 98. kez düzenlenen Far Hills At Yarışları yine onbinlerce kişiyi bir araya getirdi. Aynı bölgedeki okullardan mezun olan kişilerin de katıldığı etkinliktğe bu yıl bir yenilik daha getirildi ve katılımcılar yasal olarak atların üzerine bahis oynadı.

Etkinliği her yıl daha da çekici kılmaya çalıştıklarını söyleyen organizatör Guy J Torsilieri, bahis etkinliğinin katılımı artırdığını dile getirdi. Elde edilen kazancın yerel yardım kuruluşlarına ve sağlık organizasyonlarına aktarıldığını söyledi. Bugüne kadar 18 milyon dolar kazanılan etkinlikte alkol sebebiyle istenmeyen görüntüler de oluştu.

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Bu yıl ABD'nin New Jersey eyaletinde 98.'si düzenlenen Far Hills At Yarışları yine renkli görüntülere sahne oldu. Onbinlerce kişinin katıldığı etkinlikte alkol su gibi aktı, eğlencenin doruklarına çıkıldı.
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Bu yılki etkinliğin diğerlerinden farkı katılımcıların bu yıl yarışacak atlar üzerine yasal olarak bahis yapabilmesiydi.
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Etkinlik alanında devasa buz kuleleri kuruldu ve kulelerin en tepesinden akıtılan içkileri tüketmek için katılımcılar adeta birbiriyle yarıştı. Öte yandan bu etkinlik aynı bölgedeki okullardan yıllar önce mezun olan dostların yeniden bir araya gelmesinde de önemli rol oynadı.
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Alkolün su gibi aktığı etkinlikte bazı katılımcılar, ayaklarından tutan iki kişinin yardımıyla bira fıçılarına baş aşağı eğilerek içmeyi denedi. Bu anlar eğlenceli görüntüler yarattı.
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Ancak herkes alkolün dozunu tutturamadı. Etkinlik alanında dengesini kaybeden, etrafta sızan hatta gözaltına alınan çok sayıda kişi olduğu görüldü.
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Etkinliğin organizatörü Guy J Torsilieri, bu yıl başlayan bahis etkinliğinin katılımı daha da artırdığını söyledi.
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Torsilieri amaçlarının katılımcı sayısını artırmak değil, katılımcıların etkinliğe daha fazla bağlanmaları için bir sebep sunmaya çalıştıklarını aktardı.
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Bu etkinliğin bugüne dek 18 milyon dolar kazandığını ve bu paranın yerel yardım kuruşları ve sağlık organizasyonlarına aktarıldığı belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
ABD New Jersey

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