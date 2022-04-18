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Bu etkisini hiç duymamıştınız! Oruç tutarken maden suyu içilmesi…

18.04.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında doğru beslenmek gün içerisinde zinde ve sağlıklı kalabilmek için çok önemli. Her sene oruç tutarken nasıl beslenilmesi gerekildiği ile ilgili yeni bilgiler öğreniliyor. İftardan sahura kadar geçen sürede yeterli beslenmek ve bol su içmek gerekiyor. Bu süreçte maden suyu içmek oruç tutarken hissedilen yorgunluğun giderilmesini sağlıyor.

Bu etkisini hiç duymamıştınız! Oruç tutarken maden suyu içilmesi…

Maden suları özellikle yemeklerden sonra oluşan şişkinlikleri azaltmak adına sıklıkla kullanılıyor. Ramazan’da gün boyunca acıkan mideyi doyurmak için aniden hızlı yemek yenilmesi bu şişkinliklerin oluşmasını arttırıyor. Maden suyu halk arasında en çok mide rahatsızlıklarını azaltıcı içecek olarak bilinse de birçok faydası bulunuyor. Bu faydaları arasında Ramazan ayında oruç tutanları zorlayan yorgunluk hissini azaltıcı etkisi de bulunuyor. Doç. Dr. Muhammet Emin Çam maden sularında bulunan bikarbonat ve magnezyumun enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

DÜZENLİ MADEN SUYU İÇİLMELİ

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Ramazan ayında oruç tutanları zorlayan yorgunluk hissini azaltmak için, düzenli ve daha sık maden suyu tüketmenin yararlı olduğu ifade ediliyor. Ramazan ayında uzun süreli açlığa bağlı olarak ortaya çıkan yorgunluğun en temel nedenlerinden biri, kan şekerinin düşmesi olarak tanımlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Muhammet Emin Çam, insan vücudunda kan glukoz seviyesini ayarlayan temel hormonun insülin olduğunu söyledi. Emin Çam şu bilgileri aktardı: “İnsülinin reseptörüne bağlanması ile glukozun kas hücresine alınması, karaciğerde glikojen yağ dokusunda ise lipid sentezi tetiklenmiş olur. Ancak vücut içerisinde insülin direnci geliştiği zaman insülin üretimi olmasına rağmen insülin reseptörlerine bağlanamaz ve glukoz hücre içine alınamayarak kan glukoz seviyesi artar. Vücut içerisindeki glukoz dengesinin ayarlanmasında görev alan iki önemli mineral ise bikarbonat ve magnezyumdur.”

GLUKOZ SAYISINI ARTTIRARAK YORGUNLUĞU GİDERİYOR

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Doç. Dr. Çam magnezyumun; insülin reseptörünün çalışmasında doğrudan görev aldığını ve bu yönüyle insan vücudunun enerji ihtiyacını gidermekte kritik önem taşıyan glukozun hücreye alınmasında vazgeçilmez bir önem taşıdığını aktardı. Çam, “Magnezyum insülin reseptörünün hücre içi alanına bağlanarak insülinin reseptörüne bağlanması sonrası gerçekleşen hücre içi olayları düzenler. Böylece insülin duyarlılığını artırır. Yapılan bazı çalışmalarda, oral magnezyum takviyesinin kas hücrelerinin hücre zarındaki glukoz taşıyıcılarının sayısını artırdığı bilinmektedir. Bu nedenle glukoz daha hızlı ve daha etkili bir şekilde hücre içine alınır. Böylece enerji ihtiyacı için gerekli olan glukoz hücreye alınmış ve sonucunda yorgunluk giderilmiş olur” dedi.

MADEN SUYU VÜCUDUN İHTİYACI OLAN BİRÇOK MİNERALİ İÇERİYOR

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İnsan vücudunun günlük olarak ihtiyaç duyduğu enerjinin üretilmesi için ihtiyaç duyulan magnezyum ve bikarbonatın alınması adına maden sularının oldukça değerli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Muhammet Emin Çam şöyle konuştu: “Özellikle Ramazan ayında vücudumuzun ihtiyacı olan enerjinin karşılanması ve oldukça dikkat edilmesi gereken glukoz metabolizması dengesinin korunması için günlük olarak ihtiyaç duyulan magnezyum ve bikarbonatın alınması çok önemlidir. Bu sebeple düzenli maden suyu tüketilerek sadece bu mineralleri değil vücutta fonksiyonel öneme sahip kalsiyum, potasyum, sodyum, klorür gibi diğer mineraller de doğal yoldan kolayca yerine konulmuş olur”

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Anahtar Kelimeler:
Oruç
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