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Bu evde her şey ters, evin kendisi bile

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev Aksiyon Parkı, tasarımıyla yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi görüyor.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın turistik bölgesi Kundu'daki Ters Ev Aksiyon Parkı, tasarımıyla yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi görüyor. Kış sezonuna yeni dekoruyla girecek Ters Ev'de çocuklar için özel alan yer alıyor.

Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesinde 2015 yılında açılan Ters Ev Aksiyon Parkı, açıldığı günden bu yana 400 binin üzerinde turisti ağırladı. Yerli yabancı binlerce turistin gezdiği Ters Ev, dekorasyonuyla dikkati çekti. 300 metrekarelik arazi içine 85 metrekare inşa edilen Ters Ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere iç mimarisini merak edenleri ağırlıyor. Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan Ters Ev, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerle dolup taşıyor. Haftanın yedi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Ters Ev'de fotoğraf çektirenler sosyal medya hesaplarında da paylaşımda bulunuyor.

Ters Ev Aksiyon Parkı'nın İşletme Müdürü Ayhan Binay, kış sezonu için evin iç dekorasyonunu değiştirip farklı bir konsept oluşturacaklarını söyledi. Açıldığı günden bu yana 8 kez dekor değiştirdiklerini kaydeden Binay, "Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde bol bol hatıra fotoğrafı çekmek istiyor. Ziyaretçilerimiz arasında eve defalarca gelenler var. Buraya gelip fotoğraf çektirenlerin yeniden gelmesi için yenilenmemiz gerekli. Çünkü daha önce fotoğrafını çektiği eşya veya iç mimariyi ikinci kez görmek istemiyor. Biz de yaz ve kış olarak yılda iki kez dekorasyon değiştirerek evin içini yeniliyoruz" dedi.

Ters Ev'in bir diğer özelliğinin ise 3 boyut hissi veren 15 derece eğimli yapısı olduğunu hatırlatan Binay, "Buraya ilk giren dengesini kaybeder, baş dönme hissi yaşar. Havada ve su altında olmanın dışında üç boyut hissini yaşayabileceğiniz bir yer" diye konuştu.

Arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan gelerek Antalya'da tatilini geçiren Melike Kurkan, Ters Ev'i sosyal medyada gördüğünü söyledi. Merak içinde geldiklerini ve atmosfere hayran kaldıklarını anlatan Kurkan, "Burası çok farklı. Evin eğimli olması dolayısıyla içeriye girdiğinizde başınız dönüyor. Çektiğim fotoğraflara ters baktığımızda evin büyüsü ortaya çıkıyor" dedi.

İlk kez Ters Ev'i gezdiğini anlatan Azra Seven ise çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşacağını belirtti.

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