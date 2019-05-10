Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı!

Ülkenin zenginlerinin kaldığı muhitteki lüks bir evde bulunan ölüm makineleri polisleri bile şaşkına çevirdi.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Holmby Hills'te gerçekleştirilen baskın görenleri hayrete düşürdü.
Los Angeles polisleri tarafından gerçekleştirilen baskın sonucu sosyetik muhitteki bir evde binden fazla silah bulundu.
Çarşamba günü meydana gelen olay kaçak silah satışı şüphesi sonrası gün yüzüne çıktı.
Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ile Los Angeles Polisi, ortak operasyon düzenledi.
Operasyon düzenlenen evde aralarında suikast silahlarının da olduğu, sayısı bini aşan ölüm makinesi ele geçirildi.
İhbar üzerine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
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