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Bu evin içinden çıkanlara polis bile inanamadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2019 08:04 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles kentinde Çarşamba günü düzenlenen operasyon sonucu ortaya çıkan gerçek görenleri hayrete düşürdü. Los Angeles Polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda binden fazla silah bulundu.

Ülkenin zenginlerinin kaldığı muhitteki lüks bir evde bulunan ölüm makineleri polisleri bile şaşkına çevirdi.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Holmby Hills'te gerçekleştirilen baskın görenleri hayrete düşürdü.
Los Angeles polisleri tarafından gerçekleştirilen baskın sonucu sosyetik muhitteki bir evde binden fazla silah bulundu.
Çarşamba günü meydana gelen olay kaçak silah satışı şüphesi sonrası gün yüzüne çıktı.
Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ile Los Angeles Polisi, ortak operasyon düzenledi.
Operasyon düzenlenen evde aralarında suikast silahlarının da olduğu, sayısı bini aşan ölüm makinesi ele geçirildi.
İhbar üzerine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
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Anahtar Kelimeler:
ABD silah silah kaçakçılığı

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