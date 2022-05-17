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"Bu faşizmdir" Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi

17.05.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından attığı Arapça tweet ile gündem olmuştu. Paylaşıma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Arapça paylaşımında "Gelmeyi düşünüyorsanız bunu iyi bilin" ifadesiyle uyarıda bulunmuştu. Bakan Varank ise "Kimse Hollanda'ya, Almanya'ya hiçbir şey demezken, söz konusu Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor? diye eleştiri yapıyorlar. Bu faşizmdir." dedi.

"Bu faşizmdir" Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam çok tartışılacak açıklamalarda bulunmuş ve sosyal medya hesabından birbiri ardına gönderiler paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarından bir tanesinin Arapça olması da dikkat çekmişti. CHP lideri Arapça olarak attığı tweet'inde "İnsanların parasını çalarak yapılan hiçbir şey sizin tarafınıza satılamaz. Devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa faillerin hiçbirine, siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin." ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu tweet'ine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da tepki geldi. Bakan Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Ankara ofisi açılışına katıldı. Bakan Varank'a açılışta, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Konya Milletvekili Ziya Altunyıldız da eşlik etti.

"BU FAŞİZMDİR"

Varank, konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün akşam attığı Arapça tweet'e tepki göstererek "Bu bir faşizmdir. Yatırımcılar arasında faşizme varan ifadeleri görebiliyoruz. Bugün Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülke hangisi? Hollanda. Arkasından kim geliyor? Almanya. Kimse Hollanda'ya, Almanya'ya hiçbir şey demezken, Hollandaca, Almanca tweet atmazken, söz konusu Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden bir yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor? Neden Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye’de yatırım yapıyor?' diye eleştiri yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, bu faşizmdir" diye konuştu.

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"SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DA BUNUN MÜCADELESİNİ VERMESİ LAZIM"

Türkiye olarak yatırımcılar arasında ayrım yapmadan, ülkeyi kalkındırma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Bakan Varank, "Biz hükümet olarak elbette yatırımcılar arasında ayrım yapmıyoruz ama sivil toplum kuruluşlarımızın da buradaki yabancı yatırımcıların tamamını koruması lazım. Bakıyorsunuz, Türkiye'de iş yapan firmalara çok ağır eleştiriler var. İşte 'Biz iktidara gelince şöyle mallarını kamulaştıracağız, böyle mallarını kamulaştıracağız' diyorlar. Bu firmalar Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) üyesi, yeri geldiğinde TÜSİAD hükümeti eleştiriyor da neden kendi üyelerinin haklarını korumuyor? Biz siyasette bunun mücadelesini veriyoruz ama sivil toplum kuruluşlarının da bunun mücadelesini vermesi lazım" dedi. (DHA)

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