Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi, Prof. Dr. Naci Görür "Yakın zamanda" diyerek uyardı: "Daha tehlikeli hale geldi"

6 Şubat depremlerinde kırılmayan Yedisu Fayı'nın 250 yıl sürdüğü belirtilen deprem üretme periyodunun sonuna gelmesi endişeleri yoğunlaştırdı. Fayın geçtiği noktalarda depreme hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Ancak bu sırada bölgede büyük bir depremin eli kulağında olabilir. Prof. Dr. Naci Görür "Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla" diyerek risklere dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl Bingöl'de kazılan hendeklerle fay hatlarının deprem üretme potansiyelinin belirlendiği çalışma başlatılmıştı.
Prof. Dr. Görür, Prof. Dr. Görür Sözcü TV'de katıldığı programda bilim insanlarında deprem dirençliliğin öne çıktığını belirterek "Bilim insanlarında deprem dirençlilik öne çıktı. Türkiye'de ben de başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok." dedi.
Yedisu Fayı'nda deprem tekerrür etme periyodunun dolduğunu ifade eden Görür şunları söyledi:
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