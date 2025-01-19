Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi, Prof. Dr. Naci Görür "Yakın zamanda" diyerek uyardı: "Daha tehlikeli hale geldi"

6 Şubat depremlerinde kırılmayan Yedisu Fayı'nın 250 yıl sürdüğü belirtilen deprem üretme periyodunun sonuna gelmesi endişeleri yoğunlaştırdı. Fayın geçtiği noktalarda depreme hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Ancak bu sırada bölgede büyük bir depremin eli kulağında olabilir. Prof. Dr. Naci Görür "Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla" diyerek risklere dikkat çekti.



Geçtiğimiz yıl Bingöl'de kazılan hendeklerle fay hatlarının deprem üretme potansiyelinin belirlendiği çalışma başlatılmıştı.

"ÇOK CİDDİ ENDİŞE EDİYORUZ"

Prof. Dr. Görür, Prof. Dr. Görür Sözcü TV'de katıldığı programda bilim insanlarında deprem dirençliliğin öne çıktığını belirterek "Bilim insanlarında deprem dirençlilik öne çıktı. Türkiye'de ben de başka yer bilimci arkadaşlarımız da Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Fayı'nın o bölgede deprem üreteceğinden çok ciddi endişe ediyoruz. Kehanete falan lüzum yok." dedi.

'YEDİSUFAYI' UYARISI: "PERİYOT DOLDU"

Yedisu Fayı'nda deprem tekerrür etme periyodunun dolduğunu ifade eden Görür şunları söyledi:

250 senede bir üretiyor. En son deprem 1790'lardan bugünlere geldik. Deprem üretmeye gebe burası. 1939 Erzincan depremi olduğu zaman bu kesim kırılmamış. Kırılmaya hazır, daha tehlikeli hale geldi.

"YAKIN ZAMANDA BURADA DEPREM OLMA İHTİMALİ FAZLA"

6 Şubat depremleri de o bölgeye enerji transfer etti. Bu ülkede yakın bir zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali fazla. İhtimali fazla olan yeri insanıma ben anlatmak zorundayım.

"YILLARCA UYARDIK DEPREM GELİYOR DİYE, DİNLENMEDİ"

Senelerce "Maraş'a, Malatya'ya, Hatay'a dikkat edin" diye bağırdık, deprem geliyor diye. Orada yaşayan bütün insanlar bilirler. Hiç kimse bunu dikkate almadı. Akla gelen her devlet yetkilisine bu raporları yazdık. Biz bilim dünyası olarak ne yapalım?