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Bu faydasını hiç duymamıştınız! Mucizevi damar açıcı

07.03.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limon ve sarımsağın vücudu pek çok hastalığa karşı koruma konusunda oldukça etkili olduğu biliniyor. Yemeklerde, salatalarda sıklıkla kullanılan limon ve sarımsak eşsiz lezzetlerinin yanı sıra damarları açmakta da bire bir. Çok ciddi tehlikeler yaratabilen damar tıkanıklığını limon sarımsak kürü ile kontrol altına alabilirsiniz. İşte limon sarımsak kürü tarifi…

Bu faydasını hiç duymamıştınız! Mucizevi damar açıcı

Damar tıkanıklığı damar duvarının iç tarafında yağ kalıntıları ve kolesterol artıkları gibi maddelerin birikmesinden dolayı oluşmaktadır. Aşırı kilolu olmak, sağlıksız beslenmek, sigara içmek ve diyabet gibi çeşitli hastalıklara sahip olmak damar tıkanıklığına yol açmaktadır. Özellikle beyin ve kalpte bulunan damarların tıkanması ciddi tehlikeler yaratmaktadır. Damar tıkanıklığını çözmek için limon sarımsak kürünü deneyebilirsiniz. Bu kürü denemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

LİMON SARIMSAK KÜRÜNÜN FAYDALARI

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Limon ve sarımsak kürü damar hastalıklarının tedavisinde tıkanan damarları açıyor, damar sertliklerini önlüyor. Hipertansiyon riskini azaltıyor. Düzenli kullanımında zararlı yağları yakarak kilo verilmesine yardımcı oluyor. Böbrek ve safra taşlarını eriterek ağrıyı azaltıyor. İdrarı kolayla söktürüyor. Vücutta oluşan fazla şişkinliği gideriyor.

LİMON SARIMSAK KÜRÜNÜN YAPILIŞI

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Limonların suyunu sıkıp 1 litrelik şişeye doldurun.

Soyulmuş 20 diş orta boy sarımsağı limon sulu şişenin içerisine atarak ağzını sıkıca kapatın.

Bu karışım 25 gün serin bir yerde bekletin. Şişeyi düzenli olarak her gün birkaç kez çalkalayın.

25 günün sonunda sarımsaklar limon suyunun içerisinde eriyecekler

25 gün sonra hazır olan bu karışımı her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı için.

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