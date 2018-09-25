Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Korenin özgür demokrasisi için canla başla mücadele ettiniz. Bu fedakarlığınız hafızamızda her daim yer edinmektedir." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi tarafından kentteki bir otelde Kore gazileri adına düzenlenen yemeğe katılan Choi, göreve başladığından beri ilk kez Karadeniz'e geldiğini belirtti.

Burada yaptığı konuşmada Kore'nin özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkan Kore gazileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Choi Hong-Ghi, "Korenin özgür demokrasisi için canla başla mücadele ettiniz. Bu fedakarlığınız hafızamızda her daim yer edinmektedir. Bu vesileyle Kore'yi temsilen, başta sizler olmak üzere tüm Türk milletine minnettarlığımızı dile getirmek adına Trabzon'dayız. Koreliler kendilerini komünizim istilasından koruyan kardeş ülke Türkiye'yi sonsuza denk unutmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kore gazileriyle bir arada olmak için elinden gelen gayreti göstereceğini aktaran Choi, "Bizim için Trabzon'un özel bir yeri var. Trabzon, futbol konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Trabzon doğumlu olup Kore Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapan Şenol Güneş'i ve Trabzon'da oynayan Koreli futbolcu Lee Yong'u hatırlıyorum." diye konuştu.