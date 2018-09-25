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"Bu fedakarlığınız hafızamızda her daim yer edinmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 23:32 | Son Güncelleme

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi: "Korenin özgür demokrasisi için canla başla mücadele ettiniz. Bu fedakarlığınız hafızamızda her daim yer edinmektedir" - "Derin bir tarihi yazgıyla dostluk kuran ülkelerimiz mesafe olarak epey uzaktadır ama insanları benzer karaktere sahip"

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Korenin özgür demokrasisi için canla başla mücadele ettiniz. Bu fedakarlığınız hafızamızda her daim yer edinmektedir." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi tarafından kentteki bir otelde Kore gazileri adına düzenlenen yemeğe katılan Choi, göreve başladığından beri ilk kez Karadeniz'e geldiğini belirtti.

Burada yaptığı konuşmada Kore'nin özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkan Kore gazileriyle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Choi Hong-Ghi, "Korenin özgür demokrasisi için canla başla mücadele ettiniz. Bu fedakarlığınız hafızamızda her daim yer edinmektedir. Bu vesileyle Kore'yi temsilen, başta sizler olmak üzere tüm Türk milletine minnettarlığımızı dile getirmek adına Trabzon'dayız. Koreliler kendilerini komünizim istilasından koruyan kardeş ülke Türkiye'yi sonsuza denk unutmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kore gazileriyle bir arada olmak için elinden gelen gayreti göstereceğini aktaran Choi, "Bizim için Trabzon'un özel bir yeri var. Trabzon, futbol konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Trabzon doğumlu olup Kore Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapan Şenol Güneş'i ve Trabzon'da oynayan Koreli futbolcu Lee Yong'u hatırlıyorum." diye konuştu.

Choi Hong-Ghi, "Derin bir tarihi yazgıyla dostluk kuran ülkelerimiz mesafe olarak epey uzaktadır ama insanları benzer karaktere sahip. Dil olarak da Altay dil grubuna mensupturlar. Her iki ülkenin insanları kültür bakımından nazik olup, misafirperverdir." şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise 68 yıl önce Türk askerinin Güney Kore'ye gittiğini hatırlatarak, "Bu ülkenin güzel evlatları, bu talimat geldiği zaman sorgulamadan yola çıktı." dedi.

Yavuz, Kore'de en fedakar milletlerin başında Türklerin geldiğini belirterek, "Orada şehitlerimiz oldu. Hem Kore halkının kurtuluşu için hem dünya genelinde adaletin sağlanması için kendini ortaya koyan Türk evlatları kahramanlıklar ve destanlar yazmıştır. Oradaki vazife tamamlandıktan sonra da ülkemize döndüklerinde Kore gazisi olarak bu şerefli unvanla ödüllendirilmişlerdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılan gazilere, Kore’de savaşan Türk askerini temsil eden heykel hediye edilirken, Kore gazilerinin torunlarına da eğitim yardımı yapıldı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu ile 5 Kore gazisi ve yakınları katıldı.

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Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi Trabzon

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