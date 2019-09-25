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Bu festival çok tatlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Geçen yıl ilki düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali bu yıl da 26-29 Eylül tarihlerinde Altınpark Expo Center Fuar alanında gerçekleştirilecek.

Bu festival çok tatlı

Geçen yıl ilki düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali bu yıl da 26-29 Eylül tarihlerinde Altınpark Expo Center Fuar alanında gerçekleştirilecek. Festivalde çocuklar ve büyükler eğlenceye ve bolca etkinliğe doyacak.
Bu yıl ikincisi Zirve Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali ile sadece minikler değil, aynı zamanda büyükler de oldukça keyifli dört gün geçirecek. Altınpark Fuar Alanı’nda 26-29 Eylül tarihlerinde yılın en tatlı festivali düzenlenecek. 2. Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali’ne ev sahipliği yapacak olan başkentte 7’den 70’e dondurma ve tatlı seven herkes unutulmaz saatler geçirecek.
En tatlı buluşma sloganı ile yola çıkan festivalde Anadolu’dan ve dünyadan birçok lezzet ziyaretçiler ile buluşacak. Dondurma şehri Kahramanmaraş, baklava şehri Gaziantep, künefe şehri Hatay festival boyunca bir çok farklı lezzeti ve hikâyelerini katılımcılarla paylaşacak.
Festivalde ayrıca Anadolu’nun dört bir tarafından dondurma ve tatlı hikâyeleri, sektörün duayenleri, amatörler ve profesyoneller sahnede buluşacak. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli şeflerden Mahmut Dolmacı da Tük bayrağı yufka gösterisi ile festivalde olacak.
Festival açılışında ise dünyanın en büyük künefesi yapılacak.
Konuyla ilgili Zirve Fuarcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Zirve Fuarcıık olarak 26-29 Eylül tarihlerinde 2. Dondurma ve Tatlı Festivali ile başkente en tatlı organizasyon imzasını atmaya hazırlanıyoruz. En leziz ve en tatlı bu festivalde dondurmanın serinleten, tatlının sıcaklık veren hissini bir arada sunuyoruz. Çok sayıda büyük marka Ankara’da tatlı bir iz bırakmak için 2. Dondurma ve Tatlı Festivali’nde buluşuyor, yeni ürünlerini sunmanın heyecanını yaşıyor. Başkentin en tatlı günlerinde buluşmak ve bir arada olabilmek dileğiyle."

Bu festival çok tatlı

Bu festival çok tatlı

Bu festival çok tatlı

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