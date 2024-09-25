'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa, birimiz mezara' Bu paylaşımı yapmış! Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Babadat Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhun Bilen'in kullandığı motosiklet, aynı yönde giden E.K. yönetimindeki kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Bilen ağır yaralanırken, ilk müdahale ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIĞI VİDEO DİKKAT ÇEKTİ

Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz ise mezara' yazdığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır