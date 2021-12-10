HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu fırına giren dua edip çıkıyor! Başka illerden gelip kuyruk oluyorlar

Bu fırına giren dua edip çıkıyor! Başka illerden gelip kuyruk oluyorlar

10.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dolardaki dengesiz artışı ve buna bağlı olarak pek çok üründe fahiş fiyat uygulayan fırsatçıları ve stokçuları tartışırken; Bursa'da bir fırıncı uygun fiyatla aldığı elindeki unlar bitene kadar yaklaşık 1 kilogram ekmeği 5 liradan satmaya devam edecek. Bursa'nın Somuncu Babası olarak bilinen Kazım Balaban ''Vatandaşlarımızın hayır duasını alıyoruz. Biz bir Allah razı olsun için her şeyi yaparız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız inşallah'' şeklinde konuştu.

Bu fırına giren dua edip çıkıyor! Başka illerden gelip kuyruk oluyorlar

Kilometrelerce uzaktaki köylerden ve komşu ilçelerden uygun fiyatlı kaliteli ekmeği almaya gelen vatandaşlar, fırından çıkarken Bursa'nın Somuncu Babası olarak bilinen Kazım Balaban'a hayır dua ediyor. Uygun fiyatla satmasına rağmen para kazandığını belirten fırıncı, "Zor zamanları birlikte aşacağız. Biz stokçu, fırsatçı değiliz, vatandaşın duası her şeyin üzerinde" diyor.

HAYIR DUASI ALIYOR

Un fiyatlarında iki katı bulan artış, stokçuluk ve fırsatçılık karşısında Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıllık fırıncılık yapan Kazım Balaban, ucuz ekmek satarak vatandaşların takdirini kazanıyor. Yaklaşık bir kilogram ekmeği 5 liradan satan Balaban, vatandaşlara ucuz ekmek sunup her gelen müşterinin hayır duasını alıyor. Vatandaşlar ekmek alabilmek için Balaban’ın fırının önünde uzun kuyruk oluşturuyor. Fırından nar gibi kızarmış 1 kilo ekmeği alabilmek için yaklaşık 100 kilometre yol yapıp Bursa ve Balıkesir il merkezlerinden gelenler bile oluyor. Uzak köy ve şehirlerden gelenler genelde bir haftalık ekmeğini alıp öyle gidiyor.

Screenshot_5

''BİZ STOKÇU DEĞİLİZ''

Fırın çalışanlarından Galip Demirel, “Biz ekmeği ürettiğimiz yerde satıyoruz. Bakkala ve bayilere vermiyoruz. Yapmadığımız masrafları vatandaşlarımıza hizmet olarak sunuyoruz. Yaklaşık 1000 gram ekmek şu anda 5 lira. Fırınımızın önünde sıra var, ürettiğimiz ekmek anında satılıyor. İnsanlardan dua aldığımız için paranın bereketini görüyoruz. Pandemi vardı. Dolar arttı. Un fiyatları yükseldi. Unumuzu önceden aldık. Biz stokçu değiliz. Ucuz aldığımız unu stok yapıp değerlenmesini beklemiyoruz. Vatandaşlarımıza ucuz fiyatlı ekmek yaparak hizmet ediyoruz. Buna rağmen hem para kazanıyoruz. En önemlisi de vatandaşlarımızın hayır duasını alıyoruz. Biz bir Allah razı olsun için her şeyi yaparız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız inşallah. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Belki aynı fiyattan un bulamayacağız, ama imkanlar ölçüsünde ekonomik satmaya devam edeceğiz" dedi.

Screenshot_6

''BİZ DE VATANDAŞ DA MEMNUN''

Günde 3 bin 500 ile 4 bin arasında ekmek çıkarttıklarını ifade eden Demirel, "Büyük ekmek yapıyoruz. Bizim ekmeğimiz 4 kişilik bir aileye sabahtan akşama kadar yeter. Ancak köylerden gelen kalabalık aileler var 20 tane ekmek alan bile oluyor. Biz de, vatandaş da memnun" diye konuştu.

Fırından ekmek alan vatandaşlar ise şunları söylediler: "Senelerdir böyle. Bu fırın ucuz ekmek veriyor. Ekmekler doyurucu. Ekmekçi babadan Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dediler.

Köyden ekmek almaya gelen yaşlı bir kadın ise "35 kilometre uzaklıktan geliyorum. Köyde ekmek pahalı. Buraya yolum düştükçe ekmek alıyorum” Çok memnunuz Allah bu fırıncıdan razı olsun, işleri arttırsın" diyerek dua etti.

Mustafakemalpaşa'da ilçe merkezinde pazarın kurulduğu salı ve perşembe günleri vatandaşlar fırına büyük ilgi gösteriyorlar.

Screenshot_9

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
Yüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındıYüzündeki uyuşma şikayetiyle gitti, acil ameliyata alındı
Tandırın içine düştü: Dayanılmaz acılar çekiyorumTandırın içine düştü: Dayanılmaz acılar çekiyorum
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.