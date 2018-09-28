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Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!

28.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Japonya Uzay Araştırmaları Kurumu JAXA'nın güneş sisteminin oluşumunu incelemek için Hayabusa2 uzay aracıyla 280 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu göktaşına gönderdiği 2 robot, ilk video görüntülerini dünyaya gönderdi.

15 kareden oluşan videoda, altı milyar yaşında olduğu belirtilen hareket halindeki göktaşının kayalıklı yüzeyi ve karanlık gökyüzünden süzülen güneş ışınlarının yansımaları görülüyor.

Uzay araştırmaları tarihinde ilk kez hareket halindeki bir göktaşına gözlem aracı gönderiliyor.

1,1 KİLOLUK ROBOTLAR SIÇRAYARAK HAREKET EDİYOR

Tekerlekleri olmayan 1,1'er kilo ağırlığındaki robotlar, kütleçekimleri düşük olduğu için sıçrayarak hareket ediyor. 15 metre yüksekliğe çıkabilen robotların bir sıçrayışı 15 dakika sürüyor.

FÜZEYLE KRATER OLUŞTURULACAK

Hayabusa2, kaya örnekleri alınacak bir krater oluşturmak için önümüzdeki ay Ryuga'da 2 kilogram ağırlığında bakırdan yapılmış bir füze patlatacak.

Binlerce yıllık rüzgar ve radyasyondan etkilenmemiş bu örneklerin, Dünya'nın oluşumuna ışık tutabileceği belirtiliyor.

YOLCULUK 3,5 YIL SÜRDÜ

Hayabusa2 Aralık 2014'te fırlatılmıştı.

3,5 yıl süren yolculuktan sonra Haziran'da göktaşına yaklaşan uzay aracı, geçen hafta da bisküvi kutularını andıran robotlarını indirmişti.

JAXA, uzay aracının topladığı örneklerle 2020'de dünyaya dönmesinin planlandığını açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
JAXA fotoğraf robot Hayabusa Ryugu göktaşı

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