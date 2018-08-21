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Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

Kütahya’da akşam saatlerine doğru etkili olan fındık büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bayramın ilk günü çok sayıda vatandaş doluya hazırlıksız yakalandı.

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Kütahya’da akşam saatlerine doğru etkili olan fındık büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. 10 dakika kadar etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı ve bir çok noktada su birikintileri meydana geldi.

dolu

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yağmur dolu Kütahya kuvvetli dolu yağışı

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