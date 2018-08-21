Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Kütahya’da akşam saatlerine doğru etkili olan fındık büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. 10 dakika kadar etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı ve bir çok noktada su birikintileri meydana geldi.
İHA
Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı
Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi
Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti
Samsun’da bayram günü kahreden manzara!
İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!
Hindistan'da bir kadın çıplak yürümeye zorlanıp dövüldü: 15 gözaltı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum