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Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2019 09:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Göker ve İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası olarak kiralandığı iddia edilen yüzlerce aracın Yenikapı Meydanı'na getirildiğini öne sürdü. İBB Basın Bürosu ise CHP'li Göker ve Kaftancıoğlu'nun açıklamalarını doğrulamadı ve haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası olarak kiralanan yüzlerce aracın olduğunu ve bu araçları sergileyeceğini belirterek "Ben, bir arada görmeyi severim. Parça parça uğraşamıyorum. Bir araya toplayıp bakacağız" demişti.

Dün gece saatlerinde İmamoğlu'nun 'israf' diyerek nitelendirdiği araçların Yenikapı Meydanı'na getirildiği iddia edildi.

CHP'Lİ VEKİL DUYURDU

Sosyal meyda hesabından haberlerleri doğrulayan CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Mehmet Göker, fotoğrafları “İstanbulluların vergileriyle İBB de kullanın makam araçları Yenikapı’da sergilenmeye başladı..Sergilen yağmanın,talanın fotoğrafıdır” ifadeleriyle paylaştı.

mehmet goker

CANAN KAFTANCIOĞLU: BU UFAK BİR BAŞLANGIÇ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu sadece ufacık bir başlangıç..
Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul’a nefes aldırmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

canan

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB Basın Bürosu ise Göker ve Kaftancıoğlu'nun açıklamalarını doğrulamadı ve haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.


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Ekrem İmamoğlu araç israf İBB Yenikapı

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