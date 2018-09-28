Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi! Gizemli görüntü...

İstanbul'un Acıbadem semtinde bir evden çekilen görüntüler UFO söylentilerini gündeme getirdi. Görüntülerde gök yüzünden aşağı doğru süzülen ateş toplarının nereye indiği veya düştüğü ya da bu ateş toplarının ne olduğu bilinmiyor.
Karar'da yer alan habere göre, Dünya atmosferine giren gök cisimleri atmosferdeki sürtünme nedeniyle yer yüzüne yaklaştıkça ısınarak bir ateş topu halini alabiliyor. İstanbul'da görülen bu ateş toplarının da küçük boyutlarda gök cisimleri oldukları tahmin ediliyor.
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