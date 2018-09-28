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Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi! Gizemli görüntü...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 08:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da akşam saatlerinde çekilen bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Görüntüde birbiri ardına gelen ateş topları görüldü. Görüntülerdeki cisimlerin ne olduklarıyla ilgili bir bilgi edinilemedi.

İstanbul'un Acıbadem semtinde bir evden çekilen görüntüler UFO söylentilerini gündeme getirdi. Görüntülerde gök yüzünden aşağı doğru süzülen ateş toplarının nereye indiği veya düştüğü ya da bu ateş toplarının ne olduğu bilinmiyor.

Karar'da yer alan habere göre, Dünya atmosferine giren gök cisimleri atmosferdeki sürtünme nedeniyle yer yüzüne yaklaştıkça ısınarak bir ateş topu halini alabiliyor. İstanbul'da görülen bu ateş toplarının da küçük boyutlarda gök cisimleri oldukları tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Acıbadem Ufo istanbul

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