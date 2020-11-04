Bu fotoğraf sonrası artık klozet kapağını kapatacaksınız! Bakteriler...

Tuvaletinizi yıkamak, birçok bakteri ve virüs içerebilen binlerce mikroskobik aerosol damlası üretebilir. Sifonun gücü o kadar güçlü olabilir ki, bu damlacıklar 1 metreden daha fazla uzağa gidebilir ve yüzeyleri kirletebilir.

Temizlik markası Harpic, tuvaleti sifonu çekerken kapağınızı kapalı tutmamanın risklerini vurgulamak için tuvaletten çıkan damlacıkları ve parçacıkları yakalamak için yüksek hızlı uzman kamera teknolojisini kullandı.

Renkli havai fişeklerin patlaması gibi görünen şey, aslında tuvaletteki aerosol damlacıklarının fırlatılması. Bu damlacıklar, yüzeylere uçabilir.

Harpic'teki bir araştırma ve geliştirme görevlisi şunları söyledi: 'Hijyenik olmayan banyolarda mikrop yayılmasıyla ilgili riskler yüksek olmasına rağmen, evlerimizde ekstra özen göstermenin daha önemli bir zamanı olmamıştı. İşe sifonu çektikten sonra klozetin kapağını kapatmakla başlayabiliriz. Yeni #CloseTheLid kampanyamızın insanlara temizlik rutinlerinde ulusun sağlığına uzun süreli faydalar sağlayabilecek basit değişiklikler yapma konusunda ilham vermesini umuyoruz.'