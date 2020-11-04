HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu fotoğraf sonrası artık klozet kapağını kapatacaksınız! Bakteriler...

Bu fotoğraf sonrası artık klozet kapağını kapatacaksınız! Bakteriler...

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.11.2020 14:05 | Son Güncelleme

Sifonu klozetin kapağını kapatmadan çekenlerdenseniz bu haberden sonra kuşkusuz daha dikkatli olacaksınız. Çünkü bakterilerin ne kadar uzağa itildiğini gösteren bir dizi görüntü yayınlandı.

Bu fotoğraf sonrası artık klozet kapağını kapatacaksınız! Bakteriler...

Tuvaletinizi yıkamak, birçok bakteri ve virüs içerebilen binlerce mikroskobik aerosol damlası üretebilir. Sifonun gücü o kadar güçlü olabilir ki, bu damlacıklar 1 metreden daha fazla uzağa gidebilir ve yüzeyleri kirletebilir.

Temizlik markası Harpic, tuvaleti sifonu çekerken kapağınızı kapalı tutmamanın risklerini vurgulamak için tuvaletten çıkan damlacıkları ve parçacıkları yakalamak için yüksek hızlı uzman kamera teknolojisini kullandı.

Renkli havai fişeklerin patlaması gibi görünen şey, aslında tuvaletteki aerosol damlacıklarının fırlatılması. Bu damlacıklar, yüzeylere uçabilir.

Screenshot_17

Harpic'teki bir araştırma ve geliştirme görevlisi şunları söyledi: 'Hijyenik olmayan banyolarda mikrop yayılmasıyla ilgili riskler yüksek olmasına rağmen, evlerimizde ekstra özen göstermenin daha önemli bir zamanı olmamıştı. İşe sifonu çektikten sonra klozetin kapağını kapatmakla başlayabiliriz. Yeni #CloseTheLid kampanyamızın insanlara temizlik rutinlerinde ulusun sağlığına uzun süreli faydalar sağlayabilecek basit değişiklikler yapma konusunda ilham vermesini umuyoruz.'

Harpic, banyoyu temizlerken üç aşamalı basit bir rutin uygulamaya çağırıyor:

Mikropların yayılmasını önlemek için sifonu çektiğiniz sırada kapağı kapatın.
En üst düzeyde hijyen sağlamak için dezenfekte etmenin yanı sıra mikroplara yuva sağlayan kireci gideren bir tuvalet temizleyicisi kullandığınızdan emin olun.
Ekstra koruma için temizlerken eldiven giyin ve kullanımdan sonra ellerinizi yıkayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Kanser tedavisinde umut veren gelişme! Kanser tedavisinde umut veren gelişme!
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü
ABD seçimlerinde bahisler Trump’a döndü
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Kendinize bu kötülüğü yapmayın! Hemen evinizden çıkarın
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pankreas kanseri tedavisinde yeni gelişme! Akıllı radyoterapi umut veriyor
Kanser tedavisinde umut veren gelişme!
Her beş bebekten birini etkiliyor! Hamilelikte sigara içen anneler...
Her beş bebekten birini etkiliyor! Hamilelikte sigara içen anneler...
Hem enerjiyi yükseltiyor hem de mutluluk veriyor! Her gün...
Hem enerjiyi yükseltiyor hem de mutluluk veriyor! Her gün...
Stres kanseri tetikler mi?
Stres kanseri tetikler mi?
Hafife almayın! Öyle bir hastalık ki her 30 saniyede bir kişi ayağını kaybediyor
Öyle bir hastalık ki her 30 saniyede bir kişi ayağını kaybediyor
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.