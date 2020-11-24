Bu fotoğraflar dünyanın hala güzel bir yer olduğunu hatırlatıyor

Bu yılın Agora Best Photos of 2020 adayları, covid salgınına rağmen bize dünyanın hala çok güzel bir yer olduğunu hatırlatıyor. Bir fotoğrafçı, Steve McCurry’nin en bilinen Afgan Kızı fotoğrafını tekrar canlandırdı.

Bu görüntü Fraser Adası’ndaki fırtına sezonunda çekildi.

Sümsük kuşları çiftler arasındaki bağı güçlendirmek için boyunlarını birbirine sürtüyor.

Kanser hastası Alyona’nın ameliyatı için gereken parayı toplamak için bu fotoğrafı arkadaşı çekti.

Mobil aplikasyon olan Agora, #bestphotoOf2020 etiketiyle düzenlediği yarışmayı 30 Mayıs’ta duyurmuştı. Dünyanın bir çok yerinden fotoğrafçı, yarışmaya katılarak yeteneklerini sergiledi. Geçtiğimiz sekiz ay içinde 135’den fazla ülkeden 35 bin fotoğraf yarışmaya katıldı. Fotoğrafçılar, fotoğraflarının yanı sıra yarışmayı kazanmaları durumunda para ödülüyle ne yapacaklarını anlatan bir paragraflık yazı yazdılar. Ödülün kazananı 28 Aralık 2020’de Agora’nın küresel topluluğu tarafından oylanarak belirlenecek. Bu fotoğraf Hong Kong’un manzarasının güzelliğini vurguluyor.



İkiz oğullarının fotoğrafını paylaşan anne, birbirine bağlılığın sembolü olarak yorumladı.

3 saatlik bir yürüyüşün ardından 1000 metre yükseklikten berrak gökyüzü.

Bu fotoğraf bir dalgıç tarafından su altı mağarasında çekildi.

Mikurajima Adası’ndaki bu yunusların her birinin bir ismi var. İsimleri karakterlerinden geliyor, grup halinde yüzüyorlar.

Yağmur damlalarının etkileyici görüntüsü.

İspanya’da akan lavlardan kurtarma çalışması.

2017’deki Venezula protestolerı sırasında bir asker, yaşlı bir rahibeyi rahatlatıyor.

Kaçak avlanan Endonezyalı balıkçı gemisi 13 ülke tarafından aranıyordu ve enkazı İspanya’da fotoğraflandı.

Fotoğrafçı, doğanın gücü karşısında insanın savunmasızlığını vurguladı.

Khanh Vinh dağlık bölgesindeki Raglai azınlığından bir yaşlı.

Fotoğrafçı, basit bir şeyin biraz yaratıcılıkla eşsiz bir şeye dönüşebileceğini göstermek istedi.

Dubai’de bir gezgin deveyle gezerken bu fotoğrafı yakaladı.

Uzun süre karada mahsur kalan ayının fotoğrafı ile iklim değişikliği vurgulandı.

Bu fotoğraf ırksal eşitlik mücadelesini tasvir ediyor.

