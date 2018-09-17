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Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Dünya liderlerinin çocukluk ve gençlik fotoğrafları.

Bir zamanlar onlar da çocuktu...

Onlar da çocuktu

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Yaser Arafat
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Tony Blair
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George Bush
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Fidel Castro
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Jack Chirac
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Winston Churchill
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Kral Fahd
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Gandi
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Che Guevara
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Adolf Hitler
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John Kennedy
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Ayetullah Humeyni
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Nelson Mandela
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Mao
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Vladimir Putin
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Ronald Reagan
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Saddam Hüseyin
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Joseph Stalin
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Liderler siyasi lider çocukluk fotoğrafları gençlik

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