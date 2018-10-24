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Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 09:11 | Son Güncelleme

İşgal yıllarından, 31 Mart olaylarındaki Sultanahmet Meydanı'nda yapılan halka açık idamlara, darbe zamanındaki İstiklal Caddesi'ne kadar daha önce hiçbir yerde görmediğiniz tarihi fotoğraflar.

İstanbul'un İstanbul olmadığı ama özellikle İstanbul'da trafik ve keşmekeşten bıkanların şaşırarak bakacağı İstanbul fotoğrafları.

İstanbul'un görülmemiş fotoğrafları

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Üzerine İstanbul Radyosu ve birçok otel inşa edilmeden önce Elmadağ Surp Agop Mezarlığı böyle görünüyordu.
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İşgal yıllarında Galata Kulesi’nin üzerine dikilen barakadan İstanbul’u gözetleyen İngiliz askerleri.
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O zamanlar şehrin en yüksek noktası olan Galata Kulesi’ne şehri gözetlemek için dikilen baraka.
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Günümüzde yerinde Unkapanı SSK Binası’nın olduğu alanda eskiden Henri Prost’un İstanbul planları gereği yıktırılan Sekbanbaşı Mescidi vardı.
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12 Eylül darbesi sonrası İstiklal Caddesi tam da böyle görünüyordu
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Arkeolojik kazı alanı içerisine inşa edilen İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin görünüşü.
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Tuna Nehri’nden kopup gelen buz kütleleri İstanbul Boğazı’na kadar ulaşmış.
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İşgal yıllarında su almak için sıraya giren İstanbullular, sabırla bekliyor.
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İstanbul 1971, Bacak güzeli yarışması
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31 Mart olayları sonrası halka ibret olsun diye Sultanahmet Meydanı’nda yapılan toplu idamları herkes merakla izliyor.
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Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı yapılaşmadan nasibini almadan önce böyle zengin bir dokuya sahipti.
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1950’li yılların ilk yarısına henüz ulaşılmışken, Hilton Oteli’nin inşası sürüyordu.
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1878 Osmanlı Rus harbi sırasında Kumburgaz yakınlarına konuşlanmış Rus ordusu.
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Cumhuriyet’in kurulmasından kısa bir süre öncesi, Beyazıt’ta bulunan işgal kuvvetleri karargahı.
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6-7 Eylül 1955 İstanbul Pogromu sonrası Tarlabaşı’nın hali
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1950’li yıllarda 130 km.yi bulan tramvay hattı 1961 yılında Avrupa Yakası’nda son seferini yapıyor.
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Tramvaya son kez binmeye çalışan vatandaşların sayısı da bir hayli fazla
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Günümüzde yerine otopark konulmuş olan Şehir Tiyatrosu, bir zamanlar çok aktifti.
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1920 yılında Taksim’e giriş yapan İngiliz işgal kuvvetleri.
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Maltepe Süreyya Plajı, en hareketli dönemlerini yaşarken.
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Merkez Efendi’de ilginç bir mezar taşı.
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Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı’nı bir zamanlar halk yazın eğlenceli vakit geçirmek için kullanıyordu.
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Günümüze ulaşamayan heybetli Galata surları
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Marmara Denizi’nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası’nda sergileniyor.
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Dolmabahçe çevresinde yol genişletme için yapılan yıkım çalışmaları adeta bugünlerin habercisi.
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Halk, işgal kuvvetlerine karşı tepkisini dile getiriyor.
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Fındıklı Süheyl Bey Camii’nin günümüzde geldiği içler acısı hal.
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24 Temmuz 1941’de hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Afife Jale’nin cenazesi Bakırköy’de defnediliyor.
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Yapılaşma sebebiyle günümüze ulaşamayan Eyüp bostanları…
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Yıl 1961, Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı yoksulluk yardımı… Süt tozundan yapılan sütler öğrencilere içiriliyor.
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İşgal yılları… İngiliz askerleri Büyükdere Çayırbaşı’nda spor yapıyor.
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1909’da çıkan Çırağan Sarayı yangını, binayı büyük ölçüde tahrip etmiş
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Yıl 1920, Fransız işgal kuvvetleri 14 Temmuz ulusal bayramlarını Taksim’de kutluyor.
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Rusya’dan gelen mülteciler Dolmabahçe Sarayı tiyatro binası ve ahırlarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
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1909 yılında çıkan yangında hasar gören Çırağan Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektiren İşgal kuvveti askerleri.
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Suriye Cephesi’ndeki 4. Ordu’ya cephane götüren trenin infilak etmesi sonrası Haydarpaşa Garı.
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6-7 Eylül olayları sonrası Beyoğlu’nun aldığı hal.
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İşgal kuvvetleri bando eşliğinde Tünel’den Taksim’e doğru zafer edalarıyla ilerliyor.
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878 Savaşı sırasında Kumburgaz’a tam anlamıyla giriş yapan Rus ordusu.
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