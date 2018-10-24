Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

İstanbul'un İstanbul olmadığı ama özellikle İstanbul'da trafik ve keşmekeşten bıkanların şaşırarak bakacağı İstanbul fotoğrafları.
İstanbul'un görülmemiş fotoğrafları
1 / 39
Üzerine İstanbul Radyosu ve birçok otel inşa edilmeden önce Elmadağ Surp Agop Mezarlığı böyle görünüyordu.
2 / 39
İşgal yıllarında Galata Kulesi’nin üzerine dikilen barakadan İstanbul’u gözetleyen İngiliz askerleri.
3 / 39
O zamanlar şehrin en yüksek noktası olan Galata Kulesi’ne şehri gözetlemek için dikilen baraka.
4 / 39
Günümüzde yerinde Unkapanı SSK Binası’nın olduğu alanda eskiden Henri Prost’un İstanbul planları gereği yıktırılan Sekbanbaşı Mescidi vardı.
5 / 39
12 Eylül darbesi sonrası İstiklal Caddesi tam da böyle görünüyordu
6 / 39
Arkeolojik kazı alanı içerisine inşa edilen İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin görünüşü.
7 / 39
Tuna Nehri’nden kopup gelen buz kütleleri İstanbul Boğazı’na kadar ulaşmış.
8 / 39
İşgal yıllarında su almak için sıraya giren İstanbullular, sabırla bekliyor.
9 / 39
İstanbul 1971, Bacak güzeli yarışması
10 / 39
31 Mart olayları sonrası halka ibret olsun diye Sultanahmet Meydanı’nda yapılan toplu idamları herkes merakla izliyor.
11 / 39
Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı yapılaşmadan nasibini almadan önce böyle zengin bir dokuya sahipti.
12 / 39
1950’li yılların ilk yarısına henüz ulaşılmışken, Hilton Oteli’nin inşası sürüyordu.
13 / 39
1878 Osmanlı Rus harbi sırasında Kumburgaz yakınlarına konuşlanmış Rus ordusu.
14 / 39
Cumhuriyet’in kurulmasından kısa bir süre öncesi, Beyazıt’ta bulunan işgal kuvvetleri karargahı.
15 / 39
6-7 Eylül 1955 İstanbul Pogromu sonrası Tarlabaşı’nın hali
16 / 39
1950’li yıllarda 130 km.yi bulan tramvay hattı 1961 yılında Avrupa Yakası’nda son seferini yapıyor.
17 / 39
Tramvaya son kez binmeye çalışan vatandaşların sayısı da bir hayli fazla
18 / 39
Günümüzde yerine otopark konulmuş olan Şehir Tiyatrosu, bir zamanlar çok aktifti.
19 / 39
1920 yılında Taksim’e giriş yapan İngiliz işgal kuvvetleri.
20 / 39
Maltepe Süreyya Plajı, en hareketli dönemlerini yaşarken.
21 / 39
Merkez Efendi’de ilginç bir mezar taşı.
22 / 39
Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı’nı bir zamanlar halk yazın eğlenceli vakit geçirmek için kullanıyordu.
23 / 39
Günümüze ulaşamayan heybetli Galata surları
24 / 39
Marmara Denizi’nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası’nda sergileniyor.
25 / 39
Dolmabahçe çevresinde yol genişletme için yapılan yıkım çalışmaları adeta bugünlerin habercisi.
26 / 39
Halk, işgal kuvvetlerine karşı tepkisini dile getiriyor.
27 / 39
Fındıklı Süheyl Bey Camii’nin günümüzde geldiği içler acısı hal.
28 / 39
24 Temmuz 1941’de hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Afife Jale’nin cenazesi Bakırköy’de defnediliyor.
29 / 39
Yapılaşma sebebiyle günümüze ulaşamayan Eyüp bostanları…
30 / 39
Yıl 1961, Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı yoksulluk yardımı… Süt tozundan yapılan sütler öğrencilere içiriliyor.
31 / 39
İşgal yılları… İngiliz askerleri Büyükdere Çayırbaşı’nda spor yapıyor.
32 / 39
1909’da çıkan Çırağan Sarayı yangını, binayı büyük ölçüde tahrip etmiş
33 / 39
Yıl 1920, Fransız işgal kuvvetleri 14 Temmuz ulusal bayramlarını Taksim’de kutluyor.
34 / 39
Rusya’dan gelen mülteciler Dolmabahçe Sarayı tiyatro binası ve ahırlarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
35 / 39
1909 yılında çıkan yangında hasar gören Çırağan Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektiren İşgal kuvveti askerleri.
36 / 39
Suriye Cephesi’ndeki 4. Ordu’ya cephane götüren trenin infilak etmesi sonrası Haydarpaşa Garı.
37 / 39
6-7 Eylül olayları sonrası Beyoğlu’nun aldığı hal.
38 / 39
İşgal kuvvetleri bando eşliğinde Tünel’den Taksim’e doğru zafer edalarıyla ilerliyor.
39 / 39
878 Savaşı sırasında Kumburgaz’a tam anlamıyla giriş yapan Rus ordusu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum