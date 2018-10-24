Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz

İstanbul'un İstanbul olmadığı ama özellikle İstanbul'da trafik ve keşmekeşten bıkanların şaşırarak bakacağı İstanbul fotoğrafları.

İstanbul'un görülmemiş fotoğrafları

1 / 39 Üzerine İstanbul Radyosu ve birçok otel inşa edilmeden önce Elmadağ Surp Agop Mezarlığı böyle görünüyordu.

2 / 39 İşgal yıllarında Galata Kulesi’nin üzerine dikilen barakadan İstanbul’u gözetleyen İngiliz askerleri.

3 / 39 O zamanlar şehrin en yüksek noktası olan Galata Kulesi’ne şehri gözetlemek için dikilen baraka.

4 / 39 Günümüzde yerinde Unkapanı SSK Binası’nın olduğu alanda eskiden Henri Prost’un İstanbul planları gereği yıktırılan Sekbanbaşı Mescidi vardı.

5 / 39 12 Eylül darbesi sonrası İstiklal Caddesi tam da böyle görünüyordu

6 / 39 Arkeolojik kazı alanı içerisine inşa edilen İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin görünüşü.

7 / 39 Tuna Nehri’nden kopup gelen buz kütleleri İstanbul Boğazı’na kadar ulaşmış.

8 / 39 İşgal yıllarında su almak için sıraya giren İstanbullular, sabırla bekliyor.

9 / 39 İstanbul 1971, Bacak güzeli yarışması

10 / 39 31 Mart olayları sonrası halka ibret olsun diye Sultanahmet Meydanı’nda yapılan toplu idamları herkes merakla izliyor.

11 / 39 Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı yapılaşmadan nasibini almadan önce böyle zengin bir dokuya sahipti.

12 / 39 1950’li yılların ilk yarısına henüz ulaşılmışken, Hilton Oteli’nin inşası sürüyordu.

13 / 39 1878 Osmanlı Rus harbi sırasında Kumburgaz yakınlarına konuşlanmış Rus ordusu.

14 / 39 Cumhuriyet’in kurulmasından kısa bir süre öncesi, Beyazıt’ta bulunan işgal kuvvetleri karargahı.

15 / 39 6-7 Eylül 1955 İstanbul Pogromu sonrası Tarlabaşı’nın hali

16 / 39 1950’li yıllarda 130 km.yi bulan tramvay hattı 1961 yılında Avrupa Yakası’nda son seferini yapıyor.

17 / 39 Tramvaya son kez binmeye çalışan vatandaşların sayısı da bir hayli fazla

18 / 39 Günümüzde yerine otopark konulmuş olan Şehir Tiyatrosu, bir zamanlar çok aktifti.

19 / 39 1920 yılında Taksim’e giriş yapan İngiliz işgal kuvvetleri.

20 / 39 Maltepe Süreyya Plajı, en hareketli dönemlerini yaşarken.

21 / 39 Merkez Efendi’de ilginç bir mezar taşı.

22 / 39 Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı’nı bir zamanlar halk yazın eğlenceli vakit geçirmek için kullanıyordu.

23 / 39 Günümüze ulaşamayan heybetli Galata surları

24 / 39 Marmara Denizi’nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası’nda sergileniyor.

25 / 39 Dolmabahçe çevresinde yol genişletme için yapılan yıkım çalışmaları adeta bugünlerin habercisi.

26 / 39 Halk, işgal kuvvetlerine karşı tepkisini dile getiriyor.

27 / 39 Fındıklı Süheyl Bey Camii’nin günümüzde geldiği içler acısı hal.

28 / 39 24 Temmuz 1941’de hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Afife Jale’nin cenazesi Bakırköy’de defnediliyor.

29 / 39 Yapılaşma sebebiyle günümüze ulaşamayan Eyüp bostanları…

30 / 39 Yıl 1961, Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı yoksulluk yardımı… Süt tozundan yapılan sütler öğrencilere içiriliyor.

31 / 39 İşgal yılları… İngiliz askerleri Büyükdere Çayırbaşı’nda spor yapıyor.

32 / 39 1909’da çıkan Çırağan Sarayı yangını, binayı büyük ölçüde tahrip etmiş

33 / 39 Yıl 1920, Fransız işgal kuvvetleri 14 Temmuz ulusal bayramlarını Taksim’de kutluyor.

34 / 39 Rusya’dan gelen mülteciler Dolmabahçe Sarayı tiyatro binası ve ahırlarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

35 / 39 1909 yılında çıkan yangında hasar gören Çırağan Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektiren İşgal kuvveti askerleri.

36 / 39 Suriye Cephesi’ndeki 4. Ordu’ya cephane götüren trenin infilak etmesi sonrası Haydarpaşa Garı.

37 / 39 6-7 Eylül olayları sonrası Beyoğlu’nun aldığı hal.

38 / 39 İşgal kuvvetleri bando eşliğinde Tünel’den Taksim’e doğru zafer edalarıyla ilerliyor.