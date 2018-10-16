HABER

Bu fotoğraftaki her şey çalıntı!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çaldıkları minibüse sahte plaka takıp, 4 büyükbaş çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Jandarma, ehliyeti de bulunmadığı belirlenen İbrahim D. ile Ramazan İ.'yi gözaltına aldı. El konulan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Bu fotoğraftaki her şey çalıntı!

Cumartesi günü Akziyaret Mahallesinde Ö.G.'ye ait ahırdan 4 büyükbaş hırsızlığı için harekete geçen jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. DHA'nın haberine göre, ekipler, durumundan şüphenilen sürücülüğünü Ramazan İ.'nin kullandığı 44 BK 470 plakalı minibüsü durdurdu.

Kasasında 4 büyükbaş hayvanın da bulunduğu minibüste bulunan sürücü İbrahim D. ile yanında bulunan Ramazan İ.'nin tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı incelemede plakası sahte olan minibüs ile kasasındaki 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi. Jandarma, ehliyeti de bulunmadığı belirlenen İbrahim D. ile Ramazan İ.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin Göktepe kırsal mahallesinden çaldıkları minibüsle Akziyaret Mahallesi'ndeki 4 büyükbaş hayvanı çaldıkları ortaya çıktı. El konulan hayvanlar sahibine teslim edildi.

PARTNERBirbirinden lezzetli pankek çeşitleri ve tarifleriBirbirinden lezzetli pankek çeşitleri ve tarifleri
Şehirlerarası otobüste uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltıŞehirlerarası otobüste uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bodrum'da teknede 12 kaçak göçmen yakalandıBodrum'da teknede 12 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.