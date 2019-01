Bu fotoğraftakileri tanıdınız mı?

Cüneyt Arkın

Çinlilerle Film çekiyoruz. Yav birbirlerine çok benziyorlar (gülüyor) .Şimdi kavga sahnesinde aşağı yukarı 360 derece alan içerisinde kavga edicez. Onları fizik olarak tanıdığım için yapacağın haraketleri karşındaki kişinin fiziğine göre tayin edersin . Fakat çinliler birbirine benzediği için Tosun abi bunu beceremedi. Dediler ki Necdet sen sayarak döv (gülüyor). One Two Three four five ... Necdet abi One Two Three diyor gerisini hatırlayamıyor. Neyse başladık sahneyi çekmeye. Tosun abi one two three dedi four çıkmıyor ağzından (gülüyor) tam 10 tane çinli üstüne yüklendi , birden kayboldu Necdet abi . Derken Necdet abi böyle yanardağ gibi volkan gibi bi patladı , çinliler sağa sola uçmaya başladı .Bi çıktı içlerinden 'Bana bakın lan ' dedi ' erkekseniz vanar vanar gelin' ( kahkahalar )